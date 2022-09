Marcelo Gallardo y la actuación goleadora de Pablo Solari: “Es un chico que está muy bien predispuesto para aprender”

River Plate y Argentina poco a poco comienzan a conocer la capacidad de Pablo Solari. El mismo juvenil que llegó a Colo Colo en 2020 y que terminó salvando al equipo del descenso, este miércoles tuvo una actuación consagratoria con el conjunto millonario: anotó tres de los cuatro goles de su escuadra ante Defensa y Justicia.

Por lo mismo, los elogios llegaron de inmediato desde su actual entrenador, Marcelo Gallardo, quien destacó las virtudes que llevaron a ficharlo desde el Cacique: “Observamos que tenía cualidades físicas y futbolísticas para poder jugar con nosotros. Después uno lo va conociendo en el día a día y va observando que puede ser un jugador con buenas alternativas y que en el juego nos puede dar soluciones tanto por fuera como por dentro”.

Además, alabó la predisposición del jugador de 21 años a aprender: “Hoy está asimilando algunos conceptos porque es un chico que está muy bien predispuesto para aprender, y eso es buenísimo porque quiere decir que se va a preparar para ser un mejor jugador de lo que es”.

Con los tres tantos de este miércoles, Solari llegó a siete tantos convertidos desde su arribo a River Plate.

¿Un duelo especial ante Beccacece?

Mucho se habló en Argentina sobre el reencuentro entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, luego de la discusión que tuvieron la última vez que se enfrentaron y de las palabras que dijo el entrenador de Defensa y Justicia en la previa del duelo ante River. “Se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal, cuando hay otro que imparte justicia”, disparó el exentrenador de la U.

Ante estas palabras, el Muñeco prefirió no entrar en polémicas y no responder: “Lo viví normal, como un partido normal, no hubo nada de previa distinto, quizá para ustedes. Necesitábamos ganar con autoridad y creo que lo hicimos”.

Mirando a Boca en el horizonte

Los próximos desafíos para Gallardo y Solari no parecen fáciles: el domingo 4 de septiembre recibirán a Barracas Central y una semana después deberán disputar el gran clásico del fútbol argentino ante Boca Juniors, en La Bombonera. Ambos encuentros son por la liga de ese país, certamen en el que los Millonarios marchan igualados en puntaje con la escuadra Xeneize, con 26 unidades, a seis del líder, Atlético Tucumán.