La nueva polémica de Nick Kyrgios en el US Open: escupe a la malla en dirección a un rival y se enfurece por olor a marihuana

Nick Kyrgios no siempre hace noticia por ser un tenista batallador, de esos que suelen complicar bastante a sus rivales más allá del ranking, sino que también por su particular personalidad que lo ha llevado a protagonizar diferentes polémicas a lo largo de su carrera. Y, este jueves, Bad Boy sumó un nuevo episodio a su historial. Otra locura más.

El australiano se midió con el francés Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open, en un compromiso que terminó con victoria para el nacido en Melbourne, por 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-4. El duelo se disputó a gran intensidad en la cancha Louis Armstrong y, a ratos, tuvo roces entre Kyrgios y su adversario, que se robaron todas las miradas.

Mientras ambos jugadores se enfrentaban por el segundo set del encuentro, Nick le reclamó al juez de silla por un potente olor a marihuana que provenía desde la tribuna y le incomodaba. El referí Jaume Campistol acogió su queja y decidió emitir una advertencia por los altoparlantes, luego de que el tenista le solicitara hacerlo.

“Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha”, dijo el árbitro. “Si fueran olores de comida, no me quejaría”, le había expresado previamente Bad Boy, a quien se le vio muy molesto con la situación.

Más tarde, cuando el partido concluyó, el Emperador dio a conocer los motivos de su reclamo: “La gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quiera respirar entre puntos”. Cabe mencionar que en Nueva York es legal en consumo de cánnabis con fines recreativos.

“He tenido problemas para concentrarme en mi carrera, así que estoy tratando de bajar la cabeza y jugar punto a punto, saliendo de ciertas situaciones, pero es difícil porque hay muchas distracciones. También hay muchos abucheos, la gente está diciendo cosas y tengo que tener mucho cuidado con lo que digo estos días”, complementó, en conferencia de prensa.

Tras aquello, el enfrentamiento continuó y Kirgios, pese a estar a una manga de quedarse con la victoria frente al galo, empezó a complicarse. Los nervios comenzaron a pasarle la cuenta, permitiendo así el alza de su adversario, que aún tenía chances de pelear para seguir con vida.

Luego de un error que lo obligó a ceder su servicio, el australiano explotó durante el cambio de lado. Fue en ese instante cuando realizó un gesto que fue inmediatamente reprobado por el público presente: escupió a la malla, en dirección a su rival, a quien miró fijamente antes de la acción, claramente ofuscado por haber perdido el punto anteriormente.

Aunque su acto no pasó a mayores ni tampoco hubo respuesta por parte del francés, el juez umpire sí reaccionó de inmediato, advirtiéndole a Bad Boy por su acción. Posteriormente, en el descanso, se quedó en el banco, desquitándose con sus allegados, a quienes insultó para sacarse la rabia.

Al final, Kyrgios se quedó con la victoria y se metió en la tercera ronda del Grand Slam, instancia en la que se medirá con el norteamericano Jeffrey John Wolf (87°), quien dejó en el camino al chileno Alejandro Tabilo (71°), tras vencerlo por 6-4, 5-7, 4-6 y 3-6.