Serena Williams admite la influencia de Tiger Woods en su vuelta al tenis: “Es una de las principales razones por las que sigo jugando”

Hasta unos meses Serena Williams era un fantasma en el circuito profesional de tenis. Complicada por las lesiones y su vida como madre, la ganadora de 23 Grand Slam llevaba un año sin jugar un torneo oficial y no tenía ranking mundial, dando la señal de que ya todo había terminado para ella. Pero no, re apareció en Canadá para una gira de despedida y ahora en el US Open está dando su última función. Una en donde Tiger Woods ha tenido un rol estelar.

Y es que el golfista fue un apoyo para la norteamericana durante los meses de dudas y problemas. Un soporte que la misma Serena había insinuado en la entrevista en donde anunció su retiro y que el día de ayer confirmó en rueda de prensa tras vencer a la número dos del mundo. “Tiger es una de las principales razones por las que estoy aquí y sigo jugando”, lanzó la ex número uno del planeta.

“Hablamos mucho. Trató de motivarme y dijimos: ‘Está bien, podemos hacer esto juntos’. Fue bueno porque no sabía lo que quería hacer. Estaba perdida, tenía muchas preguntas y, cuando puedes confiar en alguien así, quiero decir, Dios mío, él es Tiger Woods. Me fue muy útil para tener las cosas claras”, añadió, haciendo referencia a la situación que atravesó el golfista, cuando tras un grave accidente automovilístico vio muy complicado poder volver a caminar.

Un apoyo que también se tradujo en la presencia del golfista en la Artur Ashe el día de ayer. Tiger acompañó a Serena desde el box de la jugadora y celebró junto a su equipo la remontada de la leyenda del tenis en la segunda ronda del US Open.

Ahora la menor de las Williams deberá jugar el primer partido del dobles, junto a su hermana Venus, para después pasar al encuentro por la tercera ronda del singles ante Ajla Tomljanović (46°) de Australia. Podrían ser las últimas dos batallas de la mejor jugadora del siglo XXI. Tiger y los 20.000 asistentes tratarán lo contrario.