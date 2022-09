Como en sus mejores tiempos: Serena Williams elimina del US Open a la número 2 del mundo y se niega al retiro

Arthur Ashe se preparó para una jornada especial. Como pocas veces a lo largo de su carrera, Serena Williams no era favorita, y se pensaba que el duelo de este miércoles podía ser el último; el adiós de una leyenda. El desafío no era fácil para la ganadora de 23 Grand Slams. Tras imponerse con comodidad sobre Danka Kovinić por un doble 6-3 en la primera ronda del US Open, este miércoles debía enfrentarse a Anett Kontaveit, número 2 del mundo.

En un disputado primer set, Serena sacó una pequeña ventaja y sirvió 5-4 arriba. Sin embargo, Kontaveit reaccionó y forzó el tie break, instancia en la que la estadounidense sacó a relucir su experiencia y se impuso por 7-4, para cerrar la primera manga con un 7-6 en una hora y cinco minutos.

Pero la estonia, de 26 años, tenía algo que decir en la noche de New York. Con un furioso inicio de segundo set se puso arriba por 3-0. Williams intentó una reacción, pero el desgaste del set inicial hizo efecto y la actual número 2 ganó sin demasiados contratiempos por 6-2.

Tras tomar un pequeño descanso, Serena salió a disputar el tercer set. Necesitaba renovar energías y sacarse de encima lo ocurrido hace instantes, mientras en el público invadía la angustia de saber que podría ser el último set de una histórica. Pero las cosas comenzaron bien para la nacida en Michigan, puesto que tomó ventaja de 2-0 en el inicio, la que supo administrar de gran forma durante toda la manga hasta cerrar con un sólido 6-2.

De esta forma, Williams, como en sus mejores tiempo, eliminó a Anett Kontaveit por parciales de 7-6, 2-6 y 6-2. Así, se instala en la tercera ronda del cuarto Grand Slam del año, instancia en la que se medirá ante la croata-australiana Ajla Tomljanović, el próximo viernes 2 de septiembre.