Ejecutivo ingresará proyecto para reformular la calificación de mipymes y acelerar la entrega de patentes comerciales

Una vez despachada a ley la megarreforma, el Ejecutivo y en específico la subsecretaría de Economía, acelerará el ritmo en la elaboración de un proyecto para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que tiene previsto ingresar al Congreso en este segundo semestre.

Se trata de un marco normativo que tendrá tres ejes: nuevo Estatuto Pyme, agilización de patentes comerciales y alivios tributarios.

El objetivo de la iniciativa está orientada a otorgar mayor certeza tributaria y jurídica a las mipymes mediante una tasa permanente de Impuesto de Primera Categoría de 12,5% y ajustes al entorno regulatorio.

El primer eje del proyecto es avanzar hacia un Estatuto Pyme 2.0. “Queremos identificar adecuadamente a las pymes, para generar los incentivos adecuados para el funcionamiento y cumplimiento legal de las microempresas y para el crecimiento de las pequeñas y medianas”, afirma el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.

Hoy la clasificación de empresas se hace por tres criterios principales: el de facturación, el de número de trabajadores y el de afectación tributaria, que son los regímenes tributarios que rigen a las empresas.

“Vamos a revisar los rangos en los que tienen que estar las micro, pequeñas y medianas empresas”, explica el subsecretario.

Actualmente, la clasificación de las empresas contempla a las microempresas, cuyos ingresos por ventas y servicios, y otras actividades del giro, no hayan superado las 2.400 UF en el último año calendario; pequeñas empresas, cuyos ingresos por ventas y servicios, y otras actividades del giro, sean superiores a 2.400 UF, pero inferiores a 25.000 UF en el último año calendario; y medianas empresas, cuyos ingresos por ventas y servicios, y otras actividades del giro, sean superiores a 25.000 UF, pero inferiores a 100.000 UF en el último año calendario.

Otra medida apuntará a hacer más gradual el paso desde tributar como mediana empresa, a hacerlo como gran empresa.

Según señala el subsecretario, desde el punto de vista tributario, hoy en Chile una empresa pyme tributa un 12,5%, pero si sus ventas llegan a superar las 75 mil UF anuales, debería pasar directamente a la tasa general de tributación, que en la actualidad es de 27% y que con la megarreforma pasaría a ser de 23%. Por ello, se apunta a proponer un esquema progresivo que incentive el crecimiento de las pymes. Por ejemplo, que al pasar de mediana a gran empresa no se aplique de manera inmediata una tasa de impuesto corporativo de 23% (con megarreforma), sino que sea un tránsito gradual a medida que vaya creciendo esa firma.

08.04.2026 Karlfranz Koehler Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

También se incluirán medidas para la formalización del microempresario. Ahí una fórmula que se evalúa es la del monotributo. Esta idea se planteó en la reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric que no avanzó, y consiste en un sistema de tributación simplificado que permite un pago diferenciado de impuestos y de manera fija para este tipo de empresas.

Flexibilizar requisitos para patentes

De acuerdo a lo que detalla Koehler, el segundo eje consiste en medidas tributarias y financieras para aliviar “la caja” de las pymes.

Una de las que se analiza es postergar en 30 días el pago del IVA, es decir, que las pymes puedan tener, en total, 60 días para pagar el IVA, y con eso ayudarlas en su flujo de caja.

Asimismo, se quiere “crear una cultura de cumplimiento del pago a 30 días” respecto a las pymes. Actualmente la ley ya permite el cobro de una comisión e intereses cuando una factura se paga fuera del plazo acordado, pero lo que se está evaluando ahora es establecer “la obligación de liquidar conjuntamente con el pago de la deuda, el pago de la comisión y el interés cuando se excede el plazo”, sostiene el subsecretario.

Otro de los aspectos centrales que traerá esta iniciativa es que se flexibilizarán los requisitos para obtener patentes comerciales provisorias y se simplificará el procedimiento de declaración de prescripción de patentes municipales.

Según indican desde Economía, actualmente la obtención de una patente se demora, en promedio, un poco más de 200 días, dependiendo del tipo de negocio que se quiera establecer. “Nuestro objetivo es que se reduzca sustancialmente”, aseguran.

La idea es que se agilicen vía inteligencia artificial los trámites que se requieren para entregar esa patente comercial y que así las empresas puedan empezar a emitir facturas para “abrir el negocio”.

En ese sentido, el subsecretario precisa que “estamos trabajando en distintas medidas, por ejemplo, generar una ordenanza tipo que reúna las principales actividades económicas que se realizan en el mundo pyme, para que pueda ser adoptada por los municipios, y también un programa de IA que permita cruzar automáticamente los planes maestros de las municipalidades con las solicitudes de patente de los emprendedores y los giros tributarios permitidos por el SII. Esto partiría como un proyecto piloto”.

Para Economía, “la obtención de la patente es el último paso para una empresa antes de emitir la primera boleta o factura. El problema es que muchas veces ese paso puede demorar más de lo que el emprendedor, que está partiendo, puede soportar”.

A estas medidas se suma un trabajo en paralelo con las seremías de Salud, porque, según explican, “ellos tienen que hacer varios procesos de fiscalización en algunos negocios de mayor recurrencia en mipymes, como expendio de alimentos”.

Según el subsecretario, estas iniciativas se han conversado en la mesa de trabajo con las pymes. Los gremios que participan de la mesa son: Achiga, Asech, Conapyme, Confedechtur, Fedetur, Multigremial, CNDC, Conupia, Convergencia MiPymes y MiPymes AG.