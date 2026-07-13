Megarreforma: Senador Araya (PPD) coloca como condición para retomar el diálogo con La Moneda rebajar el impuesto a las bencinas

El ministro Jorge Quiroz y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dan a conocer el acuerdo con los senadores PPD Ricardo Celis y Loreto Carvajal.

Tras la debacle del viernes pasado, día en que quedó desahuciado el acuerdo por la megarreforma entre el gobierno y el PPD -luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, incluyera una rebaja al 22% del impuesto a las empresas y no al 23% como estipulaba el proyecto original, provocando con ello un impasse que lo obligó a dar marcha atrás-, se abrió una nueva ventana de negociación para La Moneda. Esta vez con una condición que no deja de ser compleja para la administración Kast, en una semana clave para su iniciativa estrella.

El presidente José Antionio Kast con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Esto porque la exigencia planteada por el senador Pedro Araya (PPD) para retomar el diálogo -tras un acuerdo que declaran “muerto”- es la rebaja del impuesto específico a los combustibles, puntualmente el de las bencinas, un tema sensible para el gobierno. No solo porque en marzo traspasó una histórica alza en sus precios, producto de la guerra en Irán -lo que le valió a Kast el desplome en los índices de popularidad-, sino por la reactivación del conflicto en esa zona, lo que nuevamente ha impactado los valores del barril de petróleo.

La decisión se la comunicó este domingo el parlamentario -quien junto a los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal pactaron con el Ejecutivo apoyar el artículo de invariabilidad tributaria en la megarreforma- al biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, durante un contacto telefónico en que el secretario de Estado lo invitó a una reunión -para este lunes- en La Moneda.

El diálogo fue franco. El senador le hizo ver al jefe del gabinete, con quien tiene una buena relación desde los tiempos en que ambos eran diputados, que si no tenía piso político para lo que ellos estaban pidiendo -en orden a mantener lo que se había pactado en materia tributaria, más la rebaja del impuesto específico a las gasolinas-, ese encuentro no tenía sentido.

“Si no es así, es mejor que ninguno de los dos perdamos el tiempo”, le dijo.

El contacto, en todo caso, no se clausuró, y hasta el cierre de esta edición seguían las tratativas.

Pedro Araya, senador PPD. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Para Araya, “el acuerdo que suscribimos con La Moneda se cayó. Y se cayó exclusivamente por responsabilidad del gobierno. Y, por tanto, si el gobierno quiere contar con mi voto en la megarreforma tenemos que tener una nueva negociación. Eso implica una nueva conversación”.

En ese contexto, sostuvo a La Tercera que esa negociación tiene como piso lo que ya se consiguió en materia de invariabilidad tributaria y, asimismo, un gesto importante hacia la clase media: la rebaja al impuesto específico a los combustibles. Punto que -a su juicio- no es antojadizo, sino que responde a una necesidad ciudadana que ellos constatan día a día y de la que hay que hacerse cargo. “Y si el gobierno -afirma- no tiene problema en rebajarle un punto al impuesto corporativo a las empresas, no veo razón de que no adopte una medida a favor de la clase media”.

Hasta ahora no hay cifras de cuánto debiera ser esa baja, porque es una materia a conversar. Pero el parlamentario insistió en que la disminución debe ser “significativa”.

Senadora Loreto Carvajal (PPD).

Similar visión tiene la senadora PPD Loreto Carvajal. “Siempre dijimos que esta megarreforma era mala y regresiva, y el tiempo nos dio la razón. Pero frente a un mal proyecto de ley hay dos caminos: atrincherarse a mirar cómo se aprueba por falta de propuestas, o meterle mano para defender el bolsillo de los chilenos”.

El episodio ha provocado revuelo a nivel político.

A pesar de que el senador de Demócratas Matías Walker, cuya votación es clave para La Moneda, atribuyó lo sucedido -en el programa Mesa Central- a “un error no forzado, falta de experiencia política”, no dudó en poner límites.

“Yo no voy a votar otra invariabilidad que la acordada con los senadores del PPD a instancias de la senadora Paulina Núñez, que ha jugado un rol muy importante en esta materia”, advirtió.

El excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, sostuvo -a su vez, en Estado Nacional de TVN- que aunque el ministro Quiroz “es confiable”, “hay que saber negociar” con él.

“Es un tipo duro, lo vivimos en carne propia en el PDG, pero hay que estar atentos”, dijo, al augurar que el proyecto terminará en comisión mixta.

Para la oposición el punto no está en los votos. Están conscientes que el oficialismo los tiene (25 más uno), sino que en la transversalidad y en el contenido.

“Ni aunque pudiesen ganar por un voto el miércoles en la sala, la verdad es que creo que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse sobre el sentido antidemocrático de lo que significa el concepto de la invariabilidad tributaria”, sostiene el senador DC, Iván Flores.

Con pragmatismo, el senador Rojo Edwards (Independiente) plantea -por su parte- que si no es posible llegar a acuerdos con la oposición, “se debiera avanzar en la posibilidad de volver al diseño original que se aprobó en la Cámara de Diputados”.

Las tratativas tras la crisis

El viernes, día de la batahola, Araya estaba en medio de una reunión en Santiago cuando recibió en su celular un mensaje de WhatsApp de su encargado de prensa. “Los medios me están pidiendo si puedes enviar una cuña por lo del 22%”.

“El 22% de qué?”, le respondió el senador.

Quienes estaban junto al parlamentario comentan que el senador se comunicó con el exdiputado Felipe Donoso, asesor político del titular de Hacienda, para pedirle explicaciones. Y que cuando recibió como respuesta que el ministro había hecho un “ajuste de corrección técnica” quedó “la embarrada”.

Araya no solo le reprochó el engaño, sino que en un momento calificó el “gol” que estaba tratando de pasar Hacienda con algunos conceptos no reproducibles.

La molestia fue total.

No habló con Quiroz -a pesar de que el ministro le envió mensajes, al igual que a Ricardo Celis y a Carvajal-, diciendo que la cifra se mantenía en un 23% y no en un 22%. Esto luego de la intervención del ministro del Interior, quien le pidió a Hacienda volver a los guarismos pactados.

Claudio Alvarado, biministro del Interior y de la Segegob. MARIO TELLEZ

Pero sí conversó con Alvarado, oportunidad en que le dijo que el acuerdo se había caído, que no contaran con su voto y que cualquier diálogo pasaba por una nueva conversación, que tenía como base mantener lo acordado más la rebaja al impuesto a los combustibles, un planteamiento que él venía haciendo personalmente en distintas instancias.

La misma decisión tenían Celis y Carvajal, tal como lo expresaron ese mismo viernes en el WhatsApp grupal, en que todos manifestaron -en distintos tonos- su determinación de rechazar el paquete tributario, más todos aquellos artículos que les parecieran improcedentes.

Desde el entorno de Celis se sostiene que el senador está especialmente molesto con Hacienda. No solo porque fue uno de los que dio a conocer el acuerdo; también porque fue muy difícil para ellos dar el paso y no hubo respeto hacia esa voluntad de llegar a entendimientos de buena fe.

Otros cuestionan la desprolijidad. Porque cuando se dio a conocer el entendimiento -dos días antes de que estallara el conflicto-, Hacienda no entregó un escrito que respaldara lo conversado, a pesar de que la senadora Ximena Órdenes (independiente-PPD) le hizo esa solicitud directamente a Quiroz.

Se pecó de confianza, admiten. Y añaden que primó la ansiedad de La Moneda y de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, gestora del diálogo, para mostrar resultados.

La mira está puesta ahora en los movimientos que realice esta semana La Moneda -si está dispuesta a buscar o no un acuerdo más transversal o se va a quedar con la votación de los propios- junto al debate en la Comisión de Hacienda, previo a la votación de este miércoles en la sala. Todo, en medio de una negociación en contrarrelo y de advertencias de la oposición sobre el eventual envío de la invariabilidad tributaria al Tribunal Constitucional.