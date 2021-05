Carlos Palacios: “No estoy solo en Brasil, me da risa todo lo que ha salido estos días”

El lunes, en la antesala del duelo de Inter de Brasil y Táchira por la Libertadores, el técnico del cuadro gaúcho, Miguel Ángel Ramírez, sorprendió con unas declaraciones pidiendo compresión por la soledad que vive Carlos Palacios en Porto Alegre.

Sin embargo, el propio jugador, quien fue expulsado en el duelo del martes por la Copa, desmintió que padeciera una situación parecida. Incluso, aseguró que de alguna manera le incomodaron los comentarios que se hicieron sobre su momento en O Colorado.

“Me da risa todo lo que ha salido estos días. No es verdad y además, nunca nadie me preguntó para hacer esos comentarios. Es increíble. Además, no estoy solo acá. Llevo un mes con una persona de la oficina de mis agentes que se quedó cuando ellos regresaron a Chile”, aclaró en TNT Sports.

Pese a ello, reconoció que “extrañar a la familia es lo más normal y es como debe ser. Todos somos seres humanos. Debido a la pandemia no es fácil viajar, pero queda poco para eso y poder verlos. Se me han pasado rápido las semanas acá, han sido muy dinámicas y de mucho aprendizaje y se juega seguido entre torneo local y Copa Libertadores”.

Asimismo, la Joya admitió que se siente cada día mejor con su equipo, ya que “voy muy bien, cada vez me siento mejor y con mayor confianza. Tengo claro que es cosa de tiempo el sentirme cada vez mejor. Todos en el club ayudan a que nos adaptemos de buena manera”.

Sobre sus opciones en la Roja, el ex puntero de la Unión Española se mostró esperanzado de formar parte del equipo que disputará las próximas eliminatorias sudamericanas.

“Miro con mucho anhelo y esperanzas seguir siendo considerado para sumar experiencia en la Selección. Sé que es muy difícil por la calidad y trayectoria de los compañeros, pero también sé que con trabajo y continuidad puedo estar considerado por el entrenador”, explicó Palacios.