Carlos Palacios: “Me han dicho ‘pendejo, te voy a romper, no vas a jugar más a la pelota’; yo me río”

Carlos Palacios (20 años) se explaya con La Tercera. El juvenil, que ya juega como un experimentado, ha sido uno de los grandes valores que hoy tienen a Unión Española en la parte alta de la tabla de posiciones. Hoy, el mejor futbolista del torneo nacional, o casi, se mide al mejor equipo, o casi, Universidad Católica.

La Perla de Renca habla de todo en una entrevista concedida en su segunda casa: Santa Laura. No tiene problemas para tomarse fotografías, ni menos para repasar cómo ha enfrentando su año de más exposición tras su gran presente como profesional. Ya cuenta con nominaciones a la Selección, sumando minutos incluso frente a Venezuela, por las eliminatorias a Qatar 2022.

¿El balance de su temporada?

El balance es positivo. Logramos muchos objetivos este año. Me aparecieron muchas sorpresas en el camino. Es más positivo que negativo.

Una de esas sorpresas fue ser nominado a la Selección...

Fue algo diferente. Una emoción muy grande. La recompensa del trabajo, del esfuerzo diario. Creo que fue lo más maravilloso que me ha pasado en el fútbol a esta corta edad. Compartí con grandes jugadores y pude jugar en Eliminatorias. No es fácil.

¿No se presionaba porque no caía el llamado?

No, me lo tomaba con tranquilidad. Sabía que haciendo las cosas bien, el llamado iba a llegar. A veces los jugadores nos apuramos mucho en ese sentido, pero yo estaba tranquilo. Sabía que si seguía trabajando de la misma manera iba a llegar la oportunidad.

¿No sintió temor por las diferencias físicas y futbolísticas que podían existir con los que juegan en Europa?

Compartí con jugadores que van un paso arriba, con jugadores que comparten con los mejores del mundo. Uno trataba de aprender y de no quedarte atrás.

¿Se sintió con buen nivel comparándose con los que juegan en Europa?

Sí, me sentí bien. Se trabajaba muy bien en los entrenamientos y en los partidos. Todos eran muy fuerte físicamente. Eso es algo que iré mejorando con el tiempo, pero me sentí muy cómodo.

¿Con qué jugador de la generación dorada compartió?

Fabián Orellana. No sé si hice una amistad, pero conversamos mucho. Él me dio muchos consejos. Tengo una foto guardada con él. Siento que es una persona que estaba a mi lado, siempre me trató de buena manera desde que llegó a la concentración. Cuando nació mi hijo, que estábamos en Venezuela, me felicitó mucho y lo veía muy cercano.

¿Quizás Orellana se reflejó en usted por su historia, sus inicios de su carrera?

Sí, puede ser. Yo también a él lo miraba. Cuando él llegó lo miraba en los entrenamientos e intentaba aprender. Soy una persona que observa mucho y aprende de todos.

Pudo ser nominado antes si hubiese tenido el pasaporte...

Fue algo sorpresivo. Era un día que estaba en mi casa, descansando y supe lo del pasaporte. Estaba tranquilo, sabía que era algo que podía pasar. Hubiese sido una linda experiencia, pero siempre he dicho que cada sacrificio tiene su recompensa. No se dio en ese momento con Colombia, pero se me dio para la siguiente fecha.

Volvamos al torneo. ¿siguen en la pelea por el título o ya no?

Sí, claro. Pelearemos hasta el último partido. Mientras existan chances, la pelearemos.

¿Por qué explota este año?

Cambié varias cosas en lo personal, en lo futbolístico y en lo emocional. He madurado un poco en varios aspectos y eso me ha ayudado a rendir mejor en la cancha.

¿La cabeza está más fría?

Sí, más fría. Piensa más serenamente, sabe cuándo tiene que funcionar. Eso me ha ayudado harto en este periodo. Antes era una persona que se frustraba muy rápido, era muy fácil salirme del partido o pelear. Eso fue algo que fui mejorando en el camino. Ahora prácticamente no me pasa nunca. Ahora vamos a tratar que si vuelve a pasar siempre buscar lo mejor.

¿Cómo cambia su actitud? ¿Consejo de Ronald Fuentes o algún compañero?

No, fue más personal, pero ayudándome más de las personas, del cuerpo técnico. Siempre tratando de buscar lo mejor para mí y que pueda servir al equipo.

¿Entrena de forma particular o se queda solo con lo de Unión?

Hago entrenamiento silencioso. Trato de ser muy cauteloso para prevenir lesiones y ese tema. La alimentación también es importante, trato de comer lo que corresponde.

30.12.2020 FOTOGRAFIAS CARLOS PALACIOS JOVEN JUGADOR DE UNION ESPAÑOLA ENTREVISTADO PARA SECCION DE DEPORTES DE LA TERCERA, IMAGENES REALIZADAS EN DEPENDENCIAS DE ESTADIO SANTA LAURA. FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

¿Cuál fue su mejor gol de la temporada?

Creo que fue ante Antofagasta, el último, por el resultado (1-1), por el rival. Era importante como habíamos jugado ese partido sumar aunque fuera un punto. Fue un lindo gol para mí.

¿Y el gol que se perdió que le sigue dando vuelta?

Uno con Audax Italiano, en la primera rueda. Estaba en el área y quise reventar el arco y le pegué para arriba.

¿La patada que más le dolió?

Un pisotón con La Calera, jugando allá. Esa me dolió mucho.

¿Su mejor partido de la temporada?

El de Antofagasta puede haber sido uno de los mejores partidos que he jugado este torneo.

¿Qué consejo le han dado durante la temporada que le sigue dando vuelta?

He recibido muchos consejos, pero el que más he destacado es el que me dice que doy el pase y me quedo muy atrás. El tema de abrir la cancha y después llegar al área para finalizar la jugada. Ese es un consejo que me ha servido mucho. Ese me lo han dado mis compañeros, gente del cuerpo técnico, mi representante.

¿Se debe creer más en los juveniles?

Sí, los juveniles dan otro plus. Cuando un juvenil entra a la cancha quiere demostrar mucho. Le mete ganas, le mete intensidad, creo que se debiese utilizar más. Ahora casi la mayoría está utilizando y eso es muy bueno.

¿Los de más experiencia se molestan por ver jóvenes que los gambetean?

Sí, me ha pasado un par de veces. Me han tratado de decir cosas en base a eso, que estaba canchereando. Lo tomo con tranquilidad porque cada cual juega al ritmo de uno. Si a ellos no les gusta que les jueguen así, está bien. Yo siempre he jugado así y no lo dejará de hacer porque me lo digan.

¿Prefiere entrenamiento en doble turno o una tarde libre?

Depende.

¿De qué depende?

Del día, de si hay partido, del descanso.

¿Una patada lo saca del partido o lo motiva a seguir jugando?

Me motiva. No me asusta.

¿Lo han querido asustar?

Varias veces me han querido asustar con patadas, incluso con la boca.

¿Qué le han dicho?

Me han dicho “pendejo culiao, te voy a romper, no vas a jugar más a la pelota”. Yo me río.

¿Equipo chico de Europa o ganar dinero en Emiratos?

Equipo chico en Europa. Busco más regularidad.

¿Prefiere votar en elecciones o quedarse en la casa?

Prefiero votar. Me importa lo que pasa en mi país. Es lo que uno va a vivir, o la familia de uno va a vivir. Es importante hacerse presente.

¿Salir a todo precio o jugar regularmente en Unión Española?

En Unión Española estoy muy bien. Me siento muy cómodo, muy contento. Jugar regularmente acá sería lo ideal.

¿Auto del año o una casa para la familia?

Una casa para la familia. Ya estamos tratando de gestionar algo.

Días previos a un partido... ¿una fiesta con amigos o descansar bien?

Descansar bien. Eso es muy importante para rendir el día del partido.

¿Come comida chatarra?

Después de un partido me como algo.

¿Le preocupa mantenerse en el peso?

Sí, paso constantemente preocupado por eso. Me peso todos los días cuando venga a entrenar. Siempre me mantengo en el peso ideal que es 78, 78,5 kilos.

¿Jugar play o revisar sus jugadas en youtube?

Hago los dos. A veces trato de mirar mucho los partidos, las repeticiones, pero a la vez me divierto mucho jugando play. En el play trato de copiar algunas cosas en la cancha. A veces me salen.

¿Bebe alcohol?

No.

¿Tiene tatuajes?

Sí, varios con significado especial. El nombre de mis dos sobrinos, que son muy especiales para mí. Tengo un tatuaje que es un retrato mío de cuando era niño, que siempre andaba con una pelota. La insignia de mi club de barrio (José Cardán). Y otros con no mucho significado: uno que es un reloj que marca la hora en la que nací y una corona que me lo hice por rellenar un poco el brazo.

¿Utiliza las redes sociales?

Utilizo facebook, instagram, pero más para ver videos.

¿No se molesta cuando lo insultan en las redes sociales?

Me ha pasado un par de veces que me han dicho cosas. Uno se molesta porque la gente habla sin saber. A veces el tema de las celebraciones o cosas que van pasando. Dicen cosas que no saben por qué las haces. Eso me molesta un poco. A veces respondo cuando me hablan de mala manera. Soy un poco impulsivo. Hay personas que viven cerca y me ponen cosas y yo les digo que me lo digan en la cara. Puede ser envidia, no sé.

Usted celebraba haciendo callar. ¿A quién iba ese mensaje?

Tengo distintos tipos de celebraciones que son de play. Una de ellas era mandar a callar. En ese momento pensé que no la había hecho y siempre la hacía en el play. No era por nada especial. La que hago ahora es de Memphis Depay, que es un jugador que admiro mucho. Voy rotando. Antes celebraba con una canillera con la foto de una persona que no está ahora en la tierra y que extraño mucho. Un amigo que era muy cercano a mí, que era como un hermano, que hoy ya no está acá conmigo.

¿Jugar lesionado una final o cuidar su carrera?

Jugar lesionado una final. Ganar como sea el título. Ese es mi gran objetivo ahora, por el momento que estoy viviendo y lo que estoy pasando. Sería maravilloso ganarlo en Unión.

¿Se pone un plazo para salir de Unión?

No, voy tranquilo. Siempre he dicho que venga lo que tenga que venir. Siempre trataré de tomar la mejor decisión y no equivocarme.

En una definición a penales por un título...¿pide patear?

Sí.

¿El primero, el último o los del medio para pasar desapercibido?

El primero, porque es bueno abrir las tandas con un gol y me jugaría esa posibilidad. Si uno no se tiene confianza en sí mismo es difícil que otro lo tenga.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Juego play con mis amigos, descanso cuando me siento agotado. Entreno en mi casa. Y trato de compartir con mi familia, que siempre me da energías para enfrentar lo que viene. Mi familia es lo más importante y siempre lo será.

¿Le molesta la exposición?

No, soy una persona muy simple. Cuando llegan a pedirme fotos o autógrafos me lo trato de tomar de la mejor manera. Nunca he dicho que no. Soy una persona muy simple. A veces sí me gustaría estar más tranquilo en un lugar, sin saber que la gente te está mirando o que te llegan a pedir fotos en almuerzos familiares. Es un poco más incómodo para la familia que para uno, pero son cosas que pasan. A la gente uno le da alegrías sacándose fotos con ellos. Es algo que no me molesta.