Carlos Palacios se despide de Unión Española y se centra en el Inter de Porto Alegre

Carlos Palacios se despidió de Unión Española. El delantero de 20 años utilizó su cuenta de Instagram para informar que el último duelo ante Independiente del Valle pudo ser su último partido vistiendo la camiseta hispana, pues ahora iniciará su carrera profesional en el Inter de Porto Alegre.

“¡Ha llegado el momento! Después de largos 8 años quizás mi último partido en UE. Agradecer a todas las personas que me rodearon durante todo este tiempo en el club. Jugadores, utileros, hinchas, dirigentes y si alguno se me queda. Me llevo lo mejor de cada persona. Quería que la historia fuera diferente”, escribió el jugador en una publicación en Instagram.

Agregó que se marcha con “muchas emociones y sentimientos encontrados. Viví alegrías como también penas. Disfruté como también lloré, pero siempre con el mismo objetivo: tratar de dar lo mejor día a día”.

“Voy en busca de un nuevo objetivo y sueños desde pequeñito. Después de la tormenta siempre sale el sol. Muchas gracias a todos. Seré un hincha más y nos volveremos a encontrar nuevamente”, cerró Palacios.

Ahora, La Joya deberá viajar a Brasil para realizarse los exámenes médicos y, en el mejor de los casos, firmar el contrato con el Inter de Porto Alegre.