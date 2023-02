Darío Lezcano se emociona al ser presentado en Colo Colo: “No tengo palabras; es el club más grande de Chile”

Finalmente, Colo Colo presentó al nuevo refuerzo que se encargará de aportar al ataque del equipo. Se trata de Darío Lezcano, centrodelantero paraguayo procedente del Juárez, club mexicano. La instancia de presentación se llevó a cabo en la mañana de este lunes, donde el jugador ofreció sus palabras y se mostró ilusionado por formar parte de la institución.

Al comienzo de la conferencia, la reciente incorporación comenzó expresando: “No tengo palabras. Es el club más grande de Chile y eso lo dice todo. Charlamos con el profe, me motiva mucho eso. Trataré de hacer lo mejor de mí y sacar al equipo adelante”.

Respecto a sus expectativas en el conjunto albo, el ariete mencionó: “Vengo a hacer mi trabajo, trabajar duro, escuchar lo que el profe me pida y dar lo mejor de mí. Después veremos con cada partido y entrenamiento para ser el mejor y tratar de dejar algo aquí. Por eso vine, para ser campeón. Estoy en un club grande y esa es la meta”.

En torno a la posibilidad que tendrá de disputar la Copa Libertadores con el Cacique para la presente temporada, el futbolista señaló: “Es un sueño mío desde chico. Aquí en Sudamérica se habla mucho, es lo más importante para todo el mundo. Salí temprano de mi país, entonces sería un sueño jugarla, pero primero hay que hacer bien las cosas”.

Posteriormente, Lezcano profundizó en qué propiedades puede aportarle a la ofensiva de Colo Colo: “Las características mías son tratar de aguantar arriba, es mi fuerte, pivotear a los que vienen de atrás. Lógicamente quiero tratar de ayudar al equipo haciendo los goles”.

Eso sí, al paraguayo se le consultó sobre la responsabilidad que significa venir a reemplazar a Juan Martín Lucero, ante lo cual respondió: “Yo vengo a hacer mi trabajo. Es un club grande, entonces no será fácil. Yo espero hacer bien las cosas, y como soy delantero, tengo que hacer los goles”.

Por otra parte, el jugador desclasificó una conversación que tuvo con Justo Villar antes de tomar la decisión. Refiriéndose al portero paraguayo, mencionó: “Es un capo. Llegué en ese momento a la selección de Paraguay con los grandes jugadores y era un privilegio estar con ellos. Cuando se enteró de la posibilidad de Colo Colo me llamó y me dijo que no me la pensara dos veces, porque él estuvo aquí muy cómodo, es un club grande y muy familiar, eso me motiva más”.

“Fabi (Castillo) también me dijo que me viniera, que era otra cosa. Entonces eso te facilita el pensar en decir que sí o no. Conocía a Fabián y Justo, ellos me estaban diciendo la verdad y así es más fácil para mí escoger” agregó el artillero. Cabe recordar que Castillo y Lezcano fueron compañeros en Juárez, por lo que son viejos conocidos.

Declaraciones de la dirigencia alba

En la conferencia estuvieron presentes Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro; y Daniel Morón, gerente deportivo. Una de las preguntas que se les hizo fue si el plantel ya estaba cerrado con las llegadas de Darío Lezcano y Matías de los Santos, a lo que Morón respondió: “Seguimos trabajando en la búsqueda. Esperamos que en estos dos días tengamos alguna presentación más. No dejaremos de trabajar hasta el día miercoles, que es cuando se cierra el libro de pases”.

Respecto a la situación de Joan Cruz, quien tiene prácticamente lista su salida del Cacique, el gerente deportivo indicó: “Como lo hemos dicho, para nosotros Joan Cruz es jugador de Colo Colo. Está inscrito en la ANFP hasta el 30 de septiembre de este año, con contrato vigente”.

Finalmente, respecto a los recientes comentarios de Arturo Vidal, quien se ofreció a llegar a Colo Colo para ganar la Copa Libertadores, Morón expresó: “Para nosotros, nos encanta. Es un halago que haga una declaración así, pero también sabemos que está en un club muy poderoso de Sudamérica y tiene contrato vigente. Son sueños que quizá más adelante se puedan dar”.