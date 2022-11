Bruno Barticciotto le hace un guiño a Colo Colo: “No le he cerrado las puertas a ningún club”

Bruno Barticciotto tuvo un año irregular. No jugó mucho el primer semestre en Universidad Católica y, cuando lo hizo, desaprovechó las oportunidades. Por eso, estuvo relegado al banco la mayor parte del tiempo y eligió irse a préstamo a Palestino, en la segunda parte del año. Ahí, en La Cisterna, encontró continuidad y terminó el Torneo Nacional con buenas sensaciones.

El hijo de Marcelo Barticciotto siempre ha contado con la simpatía de los hinchas de Colo Colo por razones obvias. Y más ahora que Blanco y Negro tiene al atacante formado en San Carlos de Apoquindo como uno de los para reforzar al nuevo campeón del fútbol chileno.

¿Habrá negociación? Al menos el actual jugador de los árabes le abrió la puerta al conjunto de Macul a través de un mensaje en sus redes sociales. “Quiero aclarar que no le he cerrado las puertas a ningún club”, aseguró.

Eso sí, la joven promesa dejó claro su sentir en la actualidad. “Estoy muy feliz de pertenecer a Palestino”, institución que hizo efectiva la opción de compra establecida por Universidad Católica y se adueñó del 50% del pase del futbolista de 21 años, el mismo que durante la segunda rueda anotó siete goles, en 14 partidos y fue uno de los pilares de la oncena de Gustavo Costas, que clasificó a la Copa Sudamericana.

El Cacique busca, al menos, un jugador por línea y uno de los primeros nombres que suenan en Macul es Ramiro González. “No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto”, le dijo el nacionalizado chileno a El Deportivo.

Claro que también deberá buscar un ayudante para Gustavo Quinteros, ya que Leandro Stillitano, uno de sus principales asistentes, dejará el club para convertirse en el nuevo técnico de Independiente de Avellaneda.