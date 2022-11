Fernando Belasteguín: “Si el pádel fuese solo físico, metes a Usain Bolt y es el número uno del mundo”

Cuando se examina la historia del pádel, un nombre que sin duda tiene un lugar especial es el de Fernando Belasteguín. El argentino, de 43 años y recientemente campeón del mundo con su país, fue el más joven en ser número uno del mundo, sitial que junto a Juan Martín Díaz defendieron durante 16 años. The Boss, como se le conoce internacionalmente, atiende a El Deportivo, a semanas de su viaje a Chile. Bela estará el 20 y 21 de diciembre para disputar el Pala Tour Fest.

¿Cuál ha sido su relación con Chile durante su carrera y cómo se imagina esta experiencia en Santiago?

Chile en un país en el que tengo muchos amigos. Desde muy pequeño, cuando fui a jugar un torneo internacional en Buenos Aires a los 14 años, con la delegación chilena siempre tuve una relación muy buena. Producto de eso, con los años me hice muy amigo de una persona que ahora está viviendo fuera de Chile. Más allá de que he ido a jugar poco, es como si fuera hubiera ido siempre. Estoy muy contento de poder ir. Yo creo que voy en un momento justo, donde el pádel está creciendo muchísimo.

¿Qué le llamó la atención las veces que visitó Chile?

Es que los argentinos al estar cerca de Chile tenemos cosas muy parecidas en muchos aspectos. Por supuesto que después hay gente que te quiere poner en la vereda de al frente con prejuicios y un montón de cosas. Pero yo creo que somos bastante parecidos.

En Chile la práctica del pádel va al alza...

Sí. Es que yo creo que las redes sociales han influido mucho. Hoy el pádel lo puedes tener en la palma de la mano y ver un partido. Lo bueno que tiene es que cuando te animas a practicar, sin tener condición física y condición técnica, desde el primer día te lo puedes pasar bien. Tiene todas las condiciones para ser, para mí, el deporte del futuro. Tenemos que darle tiempo.

¿Cuál es el camino que hay que seguir para que esta actividad se profesionalice?

Siempre cuando va creciendo es inevitable que haya gente que se meta en el mundo de este deporte por otros intereses, como es el interés económico. Para mí, para que el deporte no pare de crecer, las personas que lo estén impulsando deben tener, por encima de cualquier cosa, un amor y los valores del deporte, porque si la gente que lo quiere impulsar ha entrado hace poco tiempo y lo único que le interesa es el dinero de un deporte emergente, yo prefiero que se queden fuera.

Ya lleva más de 20 años compitiendo. ¿Se imaginó estando tanto tiempo al primer nivel?

Ni me hubiera imaginado estar en el circuito, ni me hubiera imaginado estar en 16 años ocho veces en el número uno del mundo, ni me hubiera imaginado nada. Lo que sí, si hoy a mí me haces volver 23 años atrás y tuviera que decirme algo a mí mismo, me diría que ‘trabaja como siempre, vas a tener una carrera espectacular, pero que sepas que para conseguir eso vas a tener que dejar muchas cosas familiares de lado y que vas a sufrir mucho por eso’.

Belasteguín compitiendo este año en Portugal. Foto: World Padel Tour

¿Siente que el pádel se está transformado en un deporte más físico en los últimos años?

A ver, el pádel no es ajeno a la evolución de la vida misma en general. Dime hoy un deporte en el que no se haya vuelto el físico la parte más importante; no lo hay. Entonces, el pádel no es ajeno a la evolución. Lo que tú dices es en un denominador común de todos los deportes. Dime si acaso un tenista puede jugar sin estar bien físicamente, si un futbolista puede jugar sin estar bien físicamente. El físico se ha vuelto muy importante y gracias a las ciencias y a la evolución, a la preparación física, han convertido al deportista y le han dado la posibilidad de tener una carrera mucho más longeva de lo que era hace 10 o 15 años atrás.

¿En el pádel el físico es más importante que el talento?

No. Si tú quieres ser bueno, debes tener una combinación muy completa. Si no, si el pádel fuese solo físico, metes a Usain Bolt a jugar al pádel y es número uno del mundo. Entonces debes tener una combinación técnica, una combinación física y una combinación psicológica para ser muy bueno.

¿Cuáles son sus objetivos para el año 2023?

La culminación de una carrera profesional es inevitable y el tiempo pasa para todos. El objetivo mío es jugar dos años más, 2023 y 2024. Me veo con fuerza porque yo para poder competir con los chicos a los que les llevo 20 años hay un esfuerzo físico y un esfuerzo mental muy grande. Tengo que ir a entrenar casi cada día como si fuera el último de mi carrera, te duela el cuerpo o no, que por lo general me duele siempre. Yo me veo con fuerza física y mental para competir dos años más y que el último de mi carrera profesional sea el 2024.

Le pone fecha al retiro...

Es lo que mi corazón y mi cabeza quieren. Hay que ver si el físico me lo permite, porque uno nunca sabe si las lesiones pueden aparecer, como han aparecido en mi carrera en los últimos años. Pero mi corazón y mi cabeza me piden dos años más y sé que los voy a disfrutar un montón.

¿No seguirá siendo dupla con Arturo Coello?

Él (Arturo Coello) tenía ganas de jugar con Agustín Tapia, hablaron y han cerrado para jugar el año que viene y yo prontamente cerraré mi compañero para el año que viene.

¿Hay algún perfil de jugador que le guste?

Que tenga ganas de competir y de trabajar. Eso está por encima de todo lo demás. Luego ya veremos todo el resto, pero si alguien tiene ganas de competir y trabajar a mi lado, yo siempre voy a estar.

Además de lo de usted y Coello, ¿qué le han parecido los cambios de parejas para el próximo año?

Yo creo que es una tónica normal que ha pasado en el pádel en los últimos años, y más en este, que ha sido de muchísimos campeonatos, viajes, mucho desgaste y quieras o no en los torneos gana una sola pareja. Entonces, ver tantas veces a las parejas las desgasta más rápido. Así que nada, yo creo que ha sido la tónica del año 2022.