Las novedades y todo lo que debes saber sobre el paso del World Padel Tour por Chile

El 28 de septiembre fue una fecha histórica para los seguidores del pádel en nuestro país. Ese día el World Padel Tour confirmó la realización del Chile Open para el año 2023. De esta forma, los fanáticos de esta actividad podrán ver en vivo a las estrellas de este emergente deporte enfrentarse de manera oficial. Un verdadero hito. Pero esta fecha no será la única en la región. También se sumará en el calendario pasos por México y Argentina.

Este viernes se realizó la presentación del evento que tiene fecha entre el 13 y 19 de marzo del próximo año, en San Carlos de Apoquindo, y que incluye las categorías masculinas y femeninas. Además, se informó que la venta de entradas será a través de Ticketmaster y que comenzará el 21 de noviembre. El torneo será transmitido de forma exclusiva por Zapping.

Lisandro Borges, CEO del World Padel Tour en Argentina, Chile y Paraguay, declaró su entusiasmo por la llegada del circuito a nuestro país: “En lo personal, estoy muy contento que el World Padel Tour desembarque en Santiago, en una ciudad maravillosa. Las mejores instalaciones que yo he visto en mi vida en Latinoamérica, no hay instalaciones como las que tiene la Católica. Estamos muy felices y ha sido un trabajo largo. No tengan duda que el World Padel Tour viene para quedarse”.

Presentación del Chile Open Pádel 2023.

Otro que también mostró su felicidad por el Chile Open Padel 2023 fue Javier Valdés, el chileno mejor posicionado en el circuito. El deportista, quien se encuentra en España, hizo llegar sus palabras de manera virtual: “Va a ser un marco impresionante. Sé que también el público está pendiente de eso. Ya veo las gradas llenas, va a ser un torneazo y van a estar los mejores jugadores. Encantado poder jugar ahí y ser local”.

Novedades del circuito: ¿Cambio de duplas?

Para el próximo año se avistan algunos cambios en las principales parejas del World Padel Tour. Los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón (este último estuvo en Chile en enero de este año) son los mejores del ranking en la actualidad. Sin embargo, parecen ser la única que se proyecta unida para la siguiente temporada.

Juan Lebrón conversa con El Deportivo durante su estadía en Chile en enero de este año. (Imagen: Nicolás Valenzuela)

Agustín Tapia y Daniel ‘Sanyo’ Gutiérrez no seguirán juntos en 2023, misma decisión que tomaron Francisco Navarro y Martín Di Nenno, y a ellos se suma la ruptura entre Arturo Coello y Fernando Belastaguín. No se descartan más movimientos.

Otra denominación

Esta semana el World Padel Tour presentó en España algunas novedades para la siguiente temporada. Una de las cosas más llamativas fue el cambio de nombre o de denominación a algunas competencias. El Master Final, la competición de mayor categoría, pasará a llamarse World Masters Final. Los Masters se les denominará Big y existirán dos categorías de Open: los Open 300 y los Open 100, estos últimos eran los Challenger. Además, la propuesta contempla un aumento en los premios a los jugadores que participen en estas competiciones.