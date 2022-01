Juan Lebrón, número uno del World Padel Tour: “Este deporte es un fenómeno imparable; dará un golpazo en Chile”

Juan Lebrón Chincoa (30 de enero de 1995) es uno de los deportistas del momento. El español ha sido tres años seguidos el número 1 del World Padel Tour. De visita en Chile, en el marco del Pala Tour Fest, un circuito de exhibición, El Lobo conversó con El Deportivo sobre su trayectoria y las proyecciones de esta disciplina en nuestro país.

¿Qué lo motivo para venir a Chile?

Tenía ganas de venir, es un país que nunca había visitado y sinceramente me atendieron muy bien desde el primer minuto en que se contactaron conmigo. Me comprometí a viajar y aquí estoy.

A sus 26 años es el N°1 del mundo. ¿Imaginó que llegaría tan lejos?

Desde que inicié jugando pádel mi objetivo siempre fue ser número uno, no te puedo engañar con eso. Lo seguirá siendo, porque mi ambición es seguir arriba. Continuaré trabajando y luchando por ello.

Aún eres muy joven y puedes jugar por mucho tiempo más, ¿te ves rompiendo el récord de tiempo en el liderato del tour?

Si me tengo que comparar con Fernando Belasteguín, que fue número uno por dieciséis años seguidos, va a ser un poco difícil. Me encantaría conseguirlo, pero yo voy año tras año. No pienso en retarme con todos, sino en hacerlo conmigo mismo. Ese es el mejor desafío que tengo.

Con Ale Galán ya llevan dos años seguidos como líderes del Word Padel Tour. ¿Cómo proyectan su futuro en dupla?

Siempre estamos hablando con el equipo, manteniendo una buena convivencia. Nos reunimos para ver los objetivos, lo que tenemos que mejorar y debemos hacer acorde con lo que nosotros pensemos. Acoplamos nuestras ideas en una misma línea. Con Ale tendremos un grandísimo equipo, que siempre nos apoya en lo que queremos. Estamos muy contentos. Vamos a iniciar el tercer año juntos y yo nunca había tenido un compañero por tanto tiempo. Es un gran reto.

¿Te ves compartiendo cancha con Ale por varias temporadas o cambiando de compañero en un futuro cercano?

De momento quiero seguir proyectándome con Ale.

Hace semanas dijiste “no hemos tocado nuestro techo”. ¿Cuál sería ese techo?

Creo que nunca lo llegaremos a tocar. Es un techo que no tiene techo.

Para muchos ya eres uno de los mejores de la historia del pádel, un calificativo potente, pese a ser una disciplina joven. ¿Cómo te lo tomas?

No lo sé, cuando me lo preguntas me sigue sorprendiendo como la primera vez que lo oí.

Los especialistas te definen como un atacante duro, con un remate potente. ¿Cómo te definirías tu? En la cancha se te nota contento al jugar

Pues no sé. Si eso es lo que dice la gente que sabe de pádel… Yo me defino como un jugador que intenta hacer lo mejor para el equipo.

En Chile harás dupla con Luciano Capra, 13 el ranking, y con Juan Martín Díaz, quien fue n°1 junto a Fernando Belasteguín y también tu compañero en el pasado. ¿Qué sientes por compartir cancha con un ícono?

Juan Martín es una grandísima persona y un gigante como jugador. Es un deportista único en el pádel. Me ayudó en muchas cosas positivas. Aprendí demasiado con él, debo agradecerle los torneos que jugué a su lado. Cuando era pequeño pude colarme en un campeonato para ver a Belasteguin y Díaz, lo que fue un sueño. Imagina, entonces, lo que es jugar al lado de uno de ellos. Juan Martín ha guiado a mucha gente por el camino correcto.

Juan Lebrón conversa con El Deportivo (Imagen: Nicolás Valenzuela)

El pádel en Chile

En los últimos dos años, la demanda de canchas en Chile aumentó en un 300 por ciento. ¿Qué te genera el ver este crecimiento en la disciplina?

Va a seguir creciendo. Sin duda. Pero harto.

Aún así, aquí no hemos llegado al profesionalismo. ¿Cuál es el camino a seguir para lograrlo?

Hay que arriesgar, pero con cabeza. El pádel es el mayor negocio en el deporte. Ahora mismo tienes una rentabilidad asegurada. Creo que abre muchas fronteras. La gente cuando lo descubre se apasiona, entra en la fiebre. Llegará un momento en que nos sorprendamos de ver solo canchas de pádel.

¿Chile puede llegar a ser una potencia?

Solo depende de vosotros.

¿El pádel es un deporte solo para gente con recursos?

Lo puede jugar cualquiera.

¿Por qué?

Es un deporte sano, que lo puede jugar una mujer de ochenta años, un hombre de cincuenta y un chaval de siete. Todo el mundo. Eso hace que la población se enganche y esa fiebre te hace probarlo hasta que te interesas al nivel del fútbol. Yo lo veo así. Sinceramente creo que dará un golpazo en Chile. En Argentina y Brasil ya es así y este es un país rico. Si vosotros queréis, el pádel llegará a ser un gran deporte aquí.

El boom europeo

En Argentina pegó hace tiempo y por muchos años tuvieron a los número uno, hasta que el fenómeno se movió a Europa. ¿Cómo ha evolucionado con las décadas?

Yo comencé a competir en el 2003, cuando tenía ocho años. Desde ahí veía que era un gran deporte y hasta hoy, que tengo 26, he presenciado el avance. Ha habido una evolución muy grande, viendo las canchas en que se jugaba antes con las de ahora. Pero me gustaría que saliesen más jugadores en otros países. En España y en Europa el pádel ya está asentado, siendo un deporte rey en muchas zonas. Me encantaría que aparecieran jugadores desde chiquitos queriendo ser una referencia mundial. Hoy en día hay cuatro, cinco o seis países llevando la batuta.

¿Imaginó el boom que se ha dado en los últimos años?

Uno nunca se imagina como será el transcurso del pádel. Si comparas el antes con el ahora, es una diferencia abismal. Pero es probable que en el futuro lo que aparezca también diste de lo que vemos hoy, porque el mundo avanza. Este deporte es un fenómeno imparable, que llegará y está llegando a puntos que no imaginábamos. Creo que seguirá siendo así.