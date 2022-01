El béisbol le raya la cancha a la U por Cerrillos: “El presidente del Coch nos dijo que no nos preocupáramos, que lo nuestro sigue en pie”

El béisbol vuelve a sacar la voz en medio de la controversia por el terreno en Cerrillos que les había sido ofrecido para sus proyectos de infraestructura y que ahora aparece vinculado al posible estadio de Universidad de Chile. La federación que preside Juan Carlos Barrera busca certezas respecto del respeto a los acuerdos que había alcanzado con el Comité Olímpico de Chile, en el sentido de que el paño ubicado en el parque que lleva el mismo nombre de la comuna será efectivamente destinado a la edificación del recinto y las canchas de prácticas comprometidas para su especialidad con miras a los Juegos Panamericanos y a un asentamiento definitivo de la disciplina y que no se termine sucumbiendo frente a la presión que implica tener detrás de ellos a uno de los clubes de fútbol más poderosos del país.

En ese sentido, la entidad que encabeza Barrera ha encontrado palabras que, en alguna medida, la tranquilizan frente al interés de la entidad que preside Michael Clark. “Es así. El lunes recibí información de parte de Miguel Ángel Mujica. Nos enteramos por La Tercera. Norge (Núñez, el gerente general de la federación) estaba haciendo las respectivas preguntas. Fue así que Mujica me llamó para indicarme que había una reunión entre Azul Azul, Vivienda, Mindep y el Coch. Ahí les ofrecieron comprar nuestros terrenos. Eso no calza por ningún lado. Hasta el día 7 tenían y no era correcto, porque ya lo habían comprometido con nosotros. Había sido un trabajo de muchos meses. Hemos trabajado como equipo de la federación en diseños. Queremos seguir adelante. Todo esto nos tiene muy nerviosos. En este momento, no tenemos ningún papel que comprometa a nadie. Es todo de palabra. Pero Mujica me confirmó el lunes que el proyecto no se modificaba y espero que respete su palabra”, sostiene.

Núñez se suma a la incertidumbre, aunque con el respaldo del compromiso que expone Barrera. “¿Qué autoridad está jugando con ese paño? Si el Coch está honrando su palabra y por el acuerdo con el Minvu, el Mindep y el Coch nos reunimos para salir del Estadio Nacional. Se trabajó el comodato del Minvu al Coch. Eso fue lo que se acordó, lo que se ha estado trabajando. Lo último fue que el presidente Mujica le dijo a Barrera para que no se preocupara, que el proyecto del béisbol sigue en pie”, establece. “Tenemos entendido que el Coch le ha comunicado a nuestro presidente que nuestro proyecto sigue en pie. Que Mujica habló con nuestro presidente, Juan Carlos Barrera, para afirmarle que no habrá cambios. Yo confío en que las autoridades honren sus palabras. Que se cumpla lo que comprometieron”, profundiza.

Las imágenes del complejo al que aspira la federación de béisbol.

“Sería una falta de respeto”

Núñez enfatiza en que no hay otro sitio para materializar el ambicioso complejo al que aspiran. “No existe otro sector. El único con fines deportivos es ese. Todo lo demás es habitacional. No nos oponemos a que el gobierno logre algo con la U. Lo que nosotros queremos que lo nuestro se respete”, insiste el personero respecto de la imposibilidad de trasladarse a otra zona para permitir la anhelada realización azul.

El ejecutivo sostiene que nadie vinculado al estadio de los universitarios ni a la eventual cesión del terreno se ha comunicado con la federación que representa. “Con nosotros no ha habido ninguna conversación y sería una falta de respeto que se esté negociando cuando hay un proyecto nuestro, que ha involucrado años de negociaciones. Nosotros cedimos el Nacional porque nos ofrecieron Cerrillos. No ha habido ninguna conversación, ni corresponde. El acuerdo con nosotros está hecho hace tiempo”, sentencia.

Esa convicción es, de hecho, la que han traspasado a sus bases. “Fue lo que se acordó, lo que fue informado a los clubes. La ministra Cecilia Pérez y Mujica hablaron con nosotros en su momento. Se trata de un proyecto que está en plena marcha. Hemos tenido reuniones para trabajar en los respectivos diseños. Encuentro poco serio lo que está pasando en este momento. Hasta ahora, con nosotros no se ha comunicado nadie”, establece.