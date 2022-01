Michael Clark: “Llevamos trabajando en el estadio más de seis meses, pero sin hacer ruido”

Michael Clark (44) empieza a transformarse en un rostro familiar para los hinchas de la U. El empresario es el presidente de Azul Azul y en los últimos días participó en las presentaciones de Santiago Escobar y de Ronnie Fernández. Ahora, interrumpe su vertiginosa agenda para responderle a La Tercera respecto de la gestión que encabeza en Azul Azul, que pretende devolver a los laicos el protagonismo perdido en los últimos años. Responde a través de un mail, con derecho a contrapregunta. Habla de todo.

¿Por qué decide ingresar al fútbol?

Me lo han preguntado varias veces. Colegas suyo, pero sobre todo, amigos y familiares. Primero, soy hincha de la U desde siempre y, desde ese lugar, sentía la frustración que tenemos todos los hinchas de la U estos últimos años, que han sido muy duros. Comenzamos a estudiar la forma en que se administran los clubes exitosos en el mundo y llegamos a la conclusión de que todos ellos tenían algo en común: Una administración profesional y políticas claras de corto, mediano y largo plazo. Nosotros estamos implementando eso en la U, lo que conlleva una completa profesionalización del club para consolidar en el tiempo un proyecto sólido en lo institucional, deportivo y económico. Estamos convencidos de que, sobre la base de una buena administración, Universidad de Chile alcanzará grandes éxitos deportivos y económicos.

¿Qué beneficios le puede traer invertir en un club como la U? Carlos Heller solo perdió dinero en su paso por Azul Azul…

El primer beneficio es uno muy simple: mejorar nuestro estado de ánimo cada vez que veamos nuestro equipo defender a muerte los colores de esta institución. El hincha de la U no vive solo de los triunfos, sino de la mística de este club. Nosotros llegamos para revivir esa sensación que solo uno hincha de la U entiende. Lo segundo es festejar éxitos deportivos y, sobre todo, que la U se fortalezca como institución, como el club más grande que es. Lo más grande que tiene la U es su gente, su hinchada, que es por lejos la mejor del país y, para mí, del mundo. Este club genera mucha pasión y lo mínimo que merecen los hinchas es que la U sea bien conducida y administrada. Y económicamente hablando, ya lo he dicho también, estoy convencido de que la U generará resultados económicos positivos, sobre la base de su buena gestión. Pero hoy solo nos importa que la U vuelva al lugar en el que se merece estar.

¿Hasta cuánto dinero está dispuesto a perder en la U?

Tenemos las herramientas para administrar de una manera correcta el club y salir de una racha negativa que ha sido larga y muy dolorosa para jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y especialmente la hinchada. El 2021 debiese ser el último año en que el club pierda dinero y desde 2022 ya deberían comenzar a producirse resultados positivos, que servirán durante los próximos años para tapar el hoyo que se tiene hacia atrás.

Usted es dueño del 10% de las cuotas de Tactical Sport. ¿Pretende aumentar, mantener o disminuir su participación?

El 10% en que participo ha implicado un esfuerzo personal importante para mí, pero ello me hace muy feliz. Y el fondo también está muy satisfecho con estar en este proyecto. Si se diera la oportunidad, nos encantaría seguir aumentando la participación accionaria dentro del club. Así de convencidos estamos, además, de lo que seremos capaces de hacer en el tiempo en la U.

Según el reglamento del fondo, al cabo de un año, los socios de la administradora deben bajar al 20% de las cuotas y debe haber al menos ocho socios con no más del 20%. ¿Qué harán para cumplir con ese plazo a abril de 2022? ¿Están en vías de incorporar nuevos aportantes?

Los fondos de inversión pueden optar a ciertos beneficios tributarios y, para ello, deben cumplir ciertos requisitos establecidos en la Ley Única de Fondos, dentro de los cuales se encuentran los que usted señala. En ese sentido, tenemos distintas opciones. Una de ellas, pura y simplemente, mantenemos como estamos y no optar por esos beneficios tributarios.

Asesorías e Inversiones Sartor era en abril dueña del 90% de las cuotas del fondo controlador de Azul Azul. ¿Han incorporado nuevos aportantes? ¿Ha cambiado ese porcentaje?

No. Se mantiene todo exactamente igual. Los aportantes del fondo seguimos siendo los mismos y no han cambiado los porcentajes. Las cuotas en Tactical Sport siguen siendo un 90% de Sartor y un 10% de Inversiones Antumalal.

Si no incorporan nuevos aportantes, Tactical Sport debería convertirse en una sociedad anónima. ¿Cuál es el plan para abril de 2022?

Ya se lo expliqué antes. No necesariamente debe transformarse en una Sociedad Anónima. Solo pierde los beneficios tributarios como fondo y pasa a tributar como una Sociedad Anónima si no incorpora nuevos aportantes, pero sigue siendo un Fondo Privado.

¿Por qué estuvo desaparecido en el momento más difícil del club?

Nunca he estado desaparecido ni yo ni nadie del club. Hemos estado trabajando de manera muy ardua desde que llegamos. Aquí siempre se ha entendido que la U es del presidente de turno y que por ese presidente debe pasar todo. Eso se acabó. Ahora la U se está profesionalizando, está dirigida por especialistas, quienes dan lo mejor de sí por el club, su gente, sus hinchas. Pero nuestro trabajo debe ser silencioso, sin aspavientos. Este es otro cambio en la forma en que se están haciendo las cosas. El trabajo que realicemos debe ser el que hable por nosotros.

Si la U descendía, ¿usted renunciaba?

La U jamás volverá a descender. Pero no. Jamás habría renunciado.

Heller aguantó hasta que lo amenazaron de muerte. Si a usted le pasa, ¿renunciaría?

Condeno totalmente todo lo que sufrió Carlos Heller, que se entregó a este club como lo habría hecho cualquiera de nosotros como hincha. Quienes cometieron el delito de amenazarlo así no son verdaderos hinchas de la U. Nosotros trabajamos para el crecimiento de este club, para la alegría de los verdaderos fanáticos de estos colores.

¿Cuánto tiempo se proyecta en la presidencia de la U?

Espero que la vida me dé salud para proyectarme en el club en el tiempo. También espero que mi familia me siga acompañando en esto como lo ha hecho hasta ahora, pues eso es fundamental para mí. Este proceso no es sencillo, se trata de una reingeniería del club, una manera muy diferente de hacer las cosas, más profesional, especializada, sin informalidades ni improvisaciones. Yo espero conducir este cambio y renovación el tiempo que sea necesario para implementarlo y dejarlo consolidado.

¿No viene a ordenar el club para posteriormente venderlo en un precio mayor?

No. Otra posverdad que instalaron colegas suyos a nuestra llegada a la U.

¿Quiénes son los dueños de la U?

El Fondo Tactical Sport es dueño de un 63% de Azul Azul. Y el 90% del Fondo Tactical Sport es propiedad de Sartor y el 10% de Inversiones Antumalal. En el caso de Sartor, las personas que participan de la propiedad son Pedro Pablo Larraín, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Atlas Financial Group, mientras que en Antumalal estoy yo. Me voy a alargar un poco en esto porque quiero ser más específico, a ver si, de una vez por todas, se termina con los mitos y posverdades que algunos han instalado en el último tiempo. Se ha especulado y mentido sobre quiénes son los dueños de Atlas, que son socios de Sartor en un porcentaje menor de dicha sociedad, un 17% exactamente. Ellos son un grupo de inversión que se constituyó en mayo de 2016 y que tiene en su directorio a 5 personas: John Schaible, Trifon Houvardas, Craig Ridenhour, Thomas Hammond e Ilya Bogdanov, todos reconocidos empresarios y ejecutivos norteamericanos. Y participan junto a ellos una serie de otras personas con participaciones pequeñas que son todos ciudadanos norteamericanos. Es importante la fecha de creación de Atlas en 2016, mucho antes de que siquiera se pensara el ingreso de nuestro fondo en Azul Azul. Es decir, no fue una entidad creada para recibir dineros de representantes o de dirigentes de otros clubes, como han planteado tan ligeramente algunos en otros lugares. Y para terminar esta larga explicación: Atlas tiene una porción menor de propiedad de Sartor, no de Tactical Sport ni de Azul Azul, siendo absolutamente nula su influencia en estas últimas dos.

¿Felicevich es uno de los dueños de la U?

Lo voy a decir por enésima vez: ni él ni ningún otro representante es dueño ni forma parte de la U.

¿Victoriano Cerda es parte de los inversionistas del club?

También lo repetiré por enésima vez. Ni él ni ningún otro dirigente de club es dueño ni forma parte de la U.

Junior Fernandes, Anderson Contreras, Seymour, Vargas y ahora de main sponsor Betano, empresa que la promueve Felicevich en Chile. ¿Es solo coincidencia?

Hasta donde sé, a Anderson y Felipe no los representa Felicevich. Por lo menos, el club no negoció con él ni con su oficina. En el caso del primero se negoció con el representante venezolano Rafael Faría y en el caso del segundo, con la agencia Andes Sport, del representante Marco Calle. Dicho esto, ¿Qué club importante de Chile no tiene jugadores de Fernando Felicevich? Nuestra relación con él es la que tenemos con todos los representantes del mercado. Sobre el acuerdo comercial con Betano, estamos hablando de una compañía de talla mundial, que también es auspiciador principal de importantes equipos de Sudamérica y de Europa. Conversamos con distintas marcas y empresas para que fueran main sponsor del club y firmamos con la propuesta más beneficiosa para nosotros que más que duplica la que teníamos.

¿Conoce personalmente a Felicevich?

No, no he tenido la oportunidad de reunirme con él. Sí hemos hablado telefónicamente, como lo he hecho con otros representantes de jugadores desde que me sumé al club y como es lógico que sea así en esta primera etapa.

¿No cree que hay poca transparencia en el club? Ennio Vivaldi, el rector de la casa de estudios, manifestó su preocupación por la poca información que se maneja.

El club es totalmente transparente y abierto. Lo que ocurre es que existía la costumbre de que se ventilaran todos los asuntos por la prensa a modo de filtración. Eso cambió definitivamente. Tenemos la obligación de llevar adelante un trabajo sin aspavientos ni grandilocuencias. Y, tal como hicimos un mea culpa, en algún momento, fallamos en ciertos aspectos comunicacionales, los que creo que ya hemos comenzado a corregir. Si es necesario reunirnos con el rector Vivaldi, por supuesto que lo haremos. De hecho, ya tenemos fijada una reunión con él y las máximas autoridades de la universidad. Queremos tener la mejor relación de respeto y colaboración con la casa de estudios.

El primer refuerzo de su administración fue Luis Roggiero, ¿cómo llegaron a él y cuáles son las metas que le pidieron?

Yo creo que todavía no se le ha tomado el peso a lo que hemos comenzado a hacer con administración del club. Y en eso tienen un rol importante Luis Roggiero y Cristián Aubert. Tener a ambos en la U significa tener dos de los mejores profesionales que se pueden tener en materia de administración deportiva en el concierto sudamericano. Toda la experiencia y capacidad de ambos están en nuestro club. En el caso de Luis, lo contactamos directamente y logramos convencerlo de venir a trabajar con nosotros por el proyecto que tenemos. Y todos sabemos que este no fue el primer club del mundo que trató de llevar a Luis como director o gerente deportivo. El objetivo de Luis es desarrollar al máximo todas las categorías futbolísticas de la U, especialmente, lo que dice relación con el fútbol profesional masculino y femenino y el fútbol formativo. Esto último es fundamental para nosotros.

¿Este plantel fue conformado para ser campeón o para no descender?

Este plantel pretende comenzar una etapa de renacimiento que busca que el equipo sea protagonista, dirigido por un excelente entrenador como Santiago Escobar. Nuestra meta es comenzar este 2022 a devolver a la U al sitial que extravió.

¿La U suscribe dobles contratos con sus jugadores?

Usted se refiere a la denuncia que nos hizo Melipilla. Nosotros no tenemos dobles contratos como los que tenía ese mismo club y que provocaron su castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, a la espera de lo que defina la Segunda Sala. Categóricamente, no. Además, prefiero decirlo, aunque sea obvio. Cada pago a nuestros jugadores está debidamente registrado. Nuestros balances son públicos y se encuentran registrados en ellos. Tampoco traemos dineros no declarados de terceras sociedades. Cada peso que recibe cualquier persona que tenga relaciones de cualquier índole con el club proviene de nuestras cuentas corrientes y son recibidos por la contraparte, en regla como corresponde en cualquier organización. No sé si Melipilla podría afirmar esto mismo.

¿Teme que lo desafilien a propósito de la denuncia de Melipilla?

Ni medio temor. Lo que han hecho los dirigentes de Melipilla es un despropósito. Tendrán que responder por ello llegado su momento.

¿Cerrillos es hoy la opción de la U para construir el estadio?

Es difícil hablar de esto, pues insisto, nuestra forma de trabajo es distinta. Como hincha de la U me he ilusionado muchas veces con la construcción de un estadio y y yo no quiero ilusionar a nadie con esto todavía. Pero se han conocido ya ciertas informaciones que dan cuenta de nuestros intentos por comenzar a diseñar un proyecto sobre la materia. En el caso particular de Cerrillos, tal como ha reconocido la alcaldesa de esa comuna, se ha conversado con ella. Y hemos tenido una excelente recepción de parte de ella. También hemos conversado con otras comunas y con otros alcaldes y alcaldesas. Y hemos llevado adelante un trabajo muy arduo en los últimos seis meses para mostrar un proyecto sólido que permita convencer a todos quienes dirigen comunas en donde tenemos posibilidades de revisar el proyecto de las ventajas que significa tener un recinto como el que imaginamos allí. Y hemos tenido una acogida increíble, que es el primer paso para poder pensar en esto. Pero insisto, no queremos caer en errores del pasado, donde se anunciaron terrenos y hasta se presentaron maquetas de posibles estadios. No vamos a jugar con la ilusión de los hinchas, porque sabemos lo que se siente. Llevamos trabajando en el estadio más de seis meses, tal como lo hemos venido haciendo en todas las áreas del Club, sin hacer ruido, porque solo haremos los anuncios que correspondan cuando tengamos cosas concretas. Es la convicción que tenemos sobre cómo debemos hacer las cosas.

¿Qué figura ocuparán para quedarse con ese terreno? ¿Compra? ¿Comodato?

No hay nada concreto, según ya expliqué.

¿Cuánto dinero tienen contemplado para construir el estadio?

Insisto. No vamos a jugar con la ilusión de nuestros hinchas.

¿Cómo lo financiará?

Todos los proyectos que el club lleve adelante se financiarán de la misma forma, con gestión primeramente y, si ello no es suficiente, mediante los aumentos de capital que resulten necesarios.

¿Qué otras comunas han barajado para construir el estadio?

No nos cerramos a que ninguna comuna nos reciba con los distintos proyectos que tiene la U. La U es de todos. La U es de su gente.