Precaución en el hombro y trabajo de caderas: los aspectos físicos fundamentales en el pádel

Chile poco a poco se adentra más en el pádel. Luego de la pandemia producto del coronavirus mucha gente encontró en este deporte una forma de diversión sana. Este 2022 el fenómeno ha continuado su crecimiento, tanto que el World Padel Tour conformó una fecha en nuestro país para el próximo año y la selección chilena jugará el Mundial en Dubai, en una cita que comenzará el 31 de octubre.

La masividad del pádel ha llevado a que muchas personas no tomen las precauciones necesarias al momento de aventurarse a jugar, lo cual puede ser peligroso y terminar con lesiones no deseadas. El traumatólogo Osvaldo Garrido, del centro clínico CARE, cuenta que “precisamente por este boom hay mucha gente que empezó a jugar con harto volumen semanal y sin tener un entrenamiento adecuado, lo que los ha llevado a lesionarse”. El profesional considera que “en realidad no es el pádel en sí el peligroso, sino que es este concepto de acercarse a un deporte de alta intensidad sin tener un entrenamiento adecuado”, situación que también puede ocurrir en otras actividades si no se toman recaudos previos.

El traumatólogo Osvaldo Garrido conversa con El Deportivo sobre cómo practicar pádel sin arriesgar lesiones o molestias.

Garrido va más allá y advierte que al practicarlo de manera imprudente existe una alta posibilidad de tener problemas físicos: “Si se enganchó, lo encontró maravilloso, el mejor deporte del mundo y ahora en adelante se quiere dedicar a jugarlo siempre, pero jamás en su vida había agarrado una raqueta y se pone a jugar 4 horas a la semana, lo más probable es que rápidamente se lesione”. Es por eso que para evitar una molestia hay que jugar y entrenar en la misma proporción: “Hay que hacer un trabajo complementario. Si juego pádel dos veces por semana, tengo que entrenar aparte dos veces por semana. Porque si me dedico solo a entrenar pádel y nada más, es mucho más probable que me lesione”.

El hombro y las caderas; fundamentales

Cristián Vargas, director clínico de CARE, explica que la mejor forma de evitar molestias es calentar las zonas y movimientos que más se usarán: “La mejor forma de prevenir lesiones relacionadas al pádel es preparar al cuerpo para las tareas que le vamos a pedir, por lo que idealmente debemos realizar un adecuado calentamiento de los movimientos que realizaremos, sobre todo con el hombro. Podemos ayudarnos con una banda elástica”. Al igual que Garrido, el profesional explica que hay que “entrenar la activación y fuerza de la musculatura 2 a 3 veces por semana”. Y añade que se debe “mantener una adecuada movilidad de caderas, que en el pádel se usan mucho y cuando está restringido su movimiento comienza a molestar la zona lumbar; tratar de aprender e incorporar una técnica adecuada para los golpes; hidratarse de forma adecuada para evitar estresar otros sistemas por deshidratación; y realizar rutinas cortas de elongación post entrenamiento o partidos puede ayudar a relajar de mejor forma la musculatura utilizada. Hay que evitar las elongaciones previas”.

Los riesgos en el tren superior e inferior. ¿Cómo prevenir?

Osvaldo Garrido especifica los peligros que pueden surgir en el tren superior e inferior del cuerpo al practicar pádel: “En general lo que he visto es que hay dos grandes vertientes en las molestias en relación con el pádel. Son las molestias de extremidad superior en relación a la técnica del golpeo. La epicondilitis, tendinitis, el dolor en la muñeca, el dolor en el codo, el dolor en el hombro. Que habitualmente tiene que ver con el gesto técnico y que eventualmente se tienen que corregir a través del perfeccionamiento de la técnica del deporte mismo y el complemento con entrenamiento funcional, fortalecimiento y estabilización articular. Con pesas, con bandas elásticas, ejercicios de movilidad, de fuerza, etc”. El traumatólogo sostiene que “el otro tipo de lesiones, tiene que ver con las molestias de extremidades inferiores, de rodilla, de tobillo, de la planta de los pies, que tiene que ver con la carga, con el salto, con la superficie que se está jugando, que es una superficie dura, con el calzado, etc”.

Foto: Federación de Pádel de Chile.

Por último, Cristián Vargas especifica que “al ser un deporte que requiere constantemente golpear la pelota sobre el nivel de los hombros las lesiones tendineas de hombro (manguito rotador, bursitis, etc) corren con ventaja. También son frecuentes las epicondilitis (el llamado codo de tenista), lesiones de muñeca y la presencia de molestias lumbares”.