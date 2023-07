Jugador de Independiente del Valle relata anécdota con Vidal y recalca su manejo: “Me dice que hablemos con el árbitro porque nos echan”

A finales de febrero, Flamengo cayó por penales ante Independiente del Valle y perdió la final de la Recopa Sudamericana. La escuadra, en ese entonces dirigida por el portugués Vítor Ferreira, sufrió un duro golpe ante los ecuatorianos.

El Mengao, que contó con Arturo Vidal como titular, vivió una nueva frustración luego de caer en las semifinales del Mundial de Clubes y en la final de la Copa de Brasil. El resultado caló hondo, pues trajo consigo una serie de malos resultados que terminaron en el despido del técnico y la posterior llegada de Jorge Sampaoli.

El volante nacional reflejó su desilusión en el terreno de juego cuando aún se mantenía el empate parcial, el que no servía para igualar las acciones. No fue hasta un agónico gol de Giorgian De Arrascaeta que lograron emparejar la serie. En ese sentido, durante los minutos previos se vivieron momentos álgidos.

Vidal protagonizó una acción propia de su estilo y actitud, esa que lo ha caracterizado durante su carrera. ¿El otro involucrado? Mateo Carabajal. El volante y el zaguero saltaron a disputar una pelota y, al caer, el argentino se tomó la cabeza con evidentes muestras de dolor.

El oriundo de San Joaquín le agarró la camiseta al defensor mientras se encontraba en el suelo. Este respondió con un manotazo y un puñetazo desde el césped. Luego de que se pusiera de pie, Vidal lo tomó por el cuello. El juez uruguayo Andrés Matonte amonestó a ambos jugadores.

La visión de Carabajal

Meses después, el zaguero contó su versión de la anécdota que vivió con Vidal. Incluso, aseguró que pensó que vería la tarjeta roja tras la riña con el chileno: “Lo primero que pensé fue ‘me echan’”, señaló en su canal de Twitch.

“Cuando me caigo Vidal me quiere levantar de mala forma y yo reacciono como un boludo. Ni me acuerdo lo que le dije, pero cuando vino el árbitro, me cagué. Dije: ‘viene el VAR y nos echan a los dos’”, complementó el transandino.

Además, aseguró que el nacional fue a conversar con él con el propósito de que paren la gresca, pues les traería malas consecuencias a ambos: “Vidal me viene a buscar y me dice ‘ya está, que quede acá nomás. Vamos a hablarle al árbitro porque si no, nos echan’”.

Carabajal aseguró que conversaron con el juez y que la situación solo quedó en eso, una anécdota: “Fuimos y le dijimos que entre los dos estaba todo bien, por suerte ahí terminó. No la fue a revisar y nos mostró amarilla a los dos. Todo quedó en la cancha”, sentenció.