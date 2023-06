Duro golpe para Sampaoli: la ANFP se impone en la disputa con el casildense que exigía $ 3.300 millones

Jorge Sampaoli sufre un mazazo. El actual técnico del Flamengo pierde la millonaria demanda que había interpuesto contra la ANFP. El entrenador, quien mantuvo una relación laboral con la entidad que rige al fútbol chileno como seleccionador nacional, pedía la friolera de 3.300 millones de pesos a la corporación que administra al balompié nacional. El tribunal le rechazó los argumentos.

Concretamente, la demanda fue rechazada en todas sus partes. El tribunal deberá fijar las costas del juicio y qué parte se hará cargo de ellas, pero la cifra es menor, considerando la magnitud de la disputa.

Puede apelar

El dictamen es de segunda instancia, lo que significa que el entrenador puede apelar a la Corte Suprema, la última instancia en el ordenamiento jurídico chileno. Su defensa tiene 10 días desde que se entregue el fallo para entregar el escrito respectivo. La tramitación, de todas formas, no es sencilla. Se estima que esa parte del proceso demora, aproximadamente un año.

Además, de la contundencia de los argumentos que entregue la Corte de Apelaciones, que emitió el último veredicto, dependen las posibilidades de éxito que tenga el entrenador argentino.

La disputa

Para entender la controversia hay que remontarse un par de años. El 30 de agosto de 2019, el ex técnico de la selección chilena, junto con sus ex ayudantes Sebastián Beccacece y Jorge Desio, demandaron al ente rector del fútbol nacional por más de $ 3.300 millones por daños morales y perjuicios. Esto, a raíz de la traumática salida de sus respectivos cargos, en los que fueron objeto de duras acusaciones.

La ANFP, naturalmente, desestimó los cargos, lo que derivó en una afilada disputa entre las partes en los tribunales. De hecho, en parte del proceso, la entidad acusó a Sampaoli y sus colaboradores de procurar las formas jurídicas por las que percibían sus respectivos ingresos en Chile, que en su momento fueron puestas en la mira por las autoridades tributarias. “Pues bien, fueron los actores los que, permanentemente asesorados por sus abogados los que optaron por ejercer su derecho potestativo a separar actividades empresariales en sociedades o empresas (en este caso las firmas “Off Shore”) que limitaban la responsabilidad civil y tributaria de los contratantes (...) Con esta acción pretenden desdecirse de su propia acción mercantil”, consiga parte de la argumentación.

El ente rector de fútbol chileno desestimaban que, como organización, hayan sido responsables de la mala imagen de Sampaoli en Chile, como acusaba el casildense. Por el contrario, se le atribuía la responsabilidad en ese sentido.

En ese momento, la ANFP cuestionó incluso que el entrenador haya puesto el enfoque reparatorio en una alta suma de dinero y no en otras formas más simbólicas, pero igualmente procedentes, como las disculpas públicas. “Sorprende que la protección por atentados a la honra y a los derechos esenciales aparezcan siempre asociados al tema de la reparación en dinero, más que a la óptica penal, en circunstancias que la indemnización no es pena ni tiene un fin punitivo. La indemnización no borra el daño a la imagen o a la reputación y ello ciertamente puede lograrse por la vía penal, o al disponerse la publicación de la sentencia condenatoria o de las excusas o explicaciones del ofensor. Y ellos constituyen tipos de reparaciones”, expuso en alguna de sus presentaciones.