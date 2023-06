El amargo descargo de Marcelo Salas: “En Temuco hay odiosidad por mi familia”

Marcelo Salas está dolido. El presidente de Deportes Temuco dice que no entiende los reclamos de los jugadores de su equipo, en un conflicto que ha escalado. En las últimas horas, de hecho, el Sifup se cuadró con los futbolistas y avaló sus denuncias, que nacen en las condiciones del viaje a Talcahuano, para enfrentar a Huachipato por la Copa Chile y llegan hasta el retraso en el pago de los sueldos.

El ex goleador de la Selección y de Universidad de Chile es enfático. “En Temuco hay odiosidad por la familia Salas”, apunta, en declaraciones a la radio UFRO, uno de los medios con los que habló en esta jornada para precisar la crisis desde su perspectiva. También ha sostenido acercamientos con los jugadores. Habló, por ejemplo, con el delantero Óscar Salinas, a quien conoce desde hace tiempo, pues lo tuvo en el proyecto anterior, Unión Temuco.

Errores

Salas habla desde Concepción, hasta donde llegó para acompañar al equipo en el duelo ante los acereros. En Talcahuano se reunirá con los jugadores. En Temuco fue el turno de sus colaboradores Raúl Jélvez, Luis Landeros y Roberto Rojas. “Entiendo que hablaron, consensuaron temas y se reconocieron errores... En realidad, con todo lo que se está diciendo, con todo lo que están hablando, da lo mismo si hablamos antes o después del partido”, puntualiza.

“Hay algunos (puntos) en que uno puede hacer autocrítica y otros son absolutamente mentiras, fuera de lugar”, responde. “El tema de los sueldos es una mentira absoluta. O está mal redactado, o no se dieron cuenta. No sé quien les comenta esto, pero nunca hubo un retraso en un sueldo. No tenemos sueldos atrasados y eso fue reconocido por los chicos en la reunión que tuvieron”, ejemplifica. En ese sentido, afirmó que se le pidió un certificado a la ANFP. “Porque se cuelga el sindicato”, enfatiza.

Yerko Urra convirtió el empate 1-1 entre Deportes Temuco y San Marcos en el ascenso. (Foto: Agenciauno).

Después, abordó otro cargo. “Si se revienta una matriz en el complejo, es lógico que no vas a poder tener agua. Nos demoramos cuatro o cinco días en arreglarlo. Se compró una bomba en Santiago y por mientras se compró agua. 12 mil litros diarios. Los camiones llegaban para abastecer. Fueron tres días por un accidente. Está de más”, acota.

De la comida fría, también habló. “Si van a un restorán y les traen la comida fría, qué culpa tenemos nosotros. El jugador tiene que pararse y reclama”. “Están equivocados en el tema de los chicos, de la Casa del Jugador... la verdad es que no entiendo”, agregó.

De los arriendos, sostuvo que estaba solucionado. “Hemos tenido problemas, pero estamos al día”. Y de las licencias aseveró que también estaba arreglado. “Es una de 30 jugadores, Joaquín López. Y ya hay un acuerdo con él”, precisa.

Animosidad

Salas aludió al partido ante Huachipato. “Se viaja el mismo día siempre que se juega Copa Chile. En vez de salir a las ocho de la mañana, salieron a las 11. El cambio de planificación es un cambio de horario, pero hasta ayer no se jugaba el partido. Todo se pudo haber solucionado conversando. En las más graves, están equivocados”, sentencia.

El Matador emplazó a los futbolistas. “Me gustaría que, como sacaron un comunicado, lo digan directamente. Que tienen razón o se equivocaron. Porque es de bien hombres”, enfatiza. De los complejos momentos que ha vivido el club, con el anuncio de la salida de Luis Landeros o la partida de Juan José Ribera. “Es una coincidencia”, insiste.

“Me llama mucho la atención que salga algo así. La respuesta la tienen que dar los jugadores. Por eso los estoy esperando, para tener una reunión acá. Para que me digan por qué”, subraya. “Quisieron poner más cosas, pero esas cosas no tienen ni pies ni cabeza”, sostiene.

Salas se refirió al futuro de la administración del club y descartó que Claudia, su hermana, vaya a asumir la gerencia que deja vacante Landeros. Fue su momento más álgido. “Ustedes, en Temuco, tienen un odiosidad hacia la familia Salas. Siento que es terrible. Nosotros hemos ayudado y hemos hecho mucho por el tema, por Temuco. Pero para que se queden tranquilos: Claudia no está pensada para la gerencia. Claudia le ha ayudado a Luis en muchas cosas, pero no estará en la gerencia”, establece.

“No pretendo quedarme de por vida en Temuco. Al contrario, tengo otras cosas. Si alguien está interesado en Temuco, tengo oficinas en Temuco y Santiago y me puedo juntar en otra parte. No tengo ningún problema. Temuco era un fierro caliente cuando lo tomé, 600 millones abajo. Hoy se puede deber cualquier cosa que se debe en el mes. Hoy es una institución fuerte, sólida. De las 10 mejores de Chile. Mejor que todas de la Primera B. Es de las más lindas del país. Están hablando mal de la institución, de la señora que les hace la comida todos los día a los niños”, finaliza, respecto de su futuro en el club.