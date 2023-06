“Sueldos atrasados y agua helada en el camarín”: plantel de Temuco estalla contra Marcelo Salas y la dirigencia

Deportes Temuco atraviesa una compleja situación. La tensión es máxima y así quedó de manifiesto esta noche, luego del incendiario comunicado que publicó el plantel de jugadores para denunciar una serie de presuntas malas prácticas de parte de la dirigencia del Pije, que encabeza Marcelo Salas.

El escrito de dos carillas fue publicado, luego de que los futbolistas recibieran la noticia de no concentrar para el encuentro de este miércoles frente a Huachipato por la Copa Chile. El cambio de decisión indignó a los deportistas, quienes hicieron pública su molestia compartiendo el escrito en sus redes sociales.

De acuerdo a la versión de los futbolistas, la planificación original consistía en viajar este miércoles a primera hora con rumbo a Concepción, para luego llegar a un hotel penquista y descansar hasta la hora del partido, lo que quedó en nada.

“El día de hoy, martes 27 de junio, siendo las 20.35 horas, vía mensaje, la dirigencia del club nos comunica que no tendríamos concentración y que el viaje se realizaría solo con seis horas de antelación al partido, por lo que el viaje se realizaría saliendo directamente hasta la ciudad de Concepción, con destino al CAP de Talcahuano”, describió el plantel.

La protesta de los jugadores radica en la posibilidad de sufrir lesiones y el poco tiempo de descanso para enfrentar un partido con la trascendencia que este tiene. “No corresponde y menos aún que se realice un cambio de organización con menos de 24 horas”, agregan.

Las otras denuncias

Los futbolistas también se fueron en picada contra la dirigencia, acusando “falta de compromiso” y denunciando una serie de presuntas irregularidades. Estas son por ejemplo: “pagos de sueldos atrasados; deudas de los arriendos por parte del club hacia los jugadores; comidas frías y no aptas durante la concentración; deudas de licencias médicas y exámenes a jugadores”.

Pero las acusaciones no se quedan ahí, ya que también denuncian otras faltas, como que en ocasiones el complejo donde entrenan solo tenía agua fría o simplemente “no había agua para asearse después de los entrenamientos”; y que la casa de los integrantes de las divisiones menores no está en las condiciones necesarias para recibirlos, provocando que “los jugadores pasen frío y no reciban la alimentación adecuada”.

Se espera que en las próximas horas se conozca la versión del club o del gerente deportivo Roberto “Tomatín” Rojas frente a la rebelión del plantel.