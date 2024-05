Huachipato cae por goleada en Bolivia e hipoteca sus opciones de avanzar a los octavos de la Libertadores

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

Huachipato cayó por goleada en Bolivia. FOTO: X @Huachipato.

El campeón chileno dio pelea hasta la media hora de juego, pero no pudo evitar la derrota por 4-0 ante The Strongest en la altitud de La Paz. Con esta derrota, el cuadro de Talcahuano suma 5 puntos en 4 partidos, aunque se mantiene segundo en el Grupo C.