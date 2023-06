Canchero regalón de Bielsa renuncia y dispara con todo tras oponerse a que se juegue el Clásico Universitario en el Santa Laura

Patricio Bustamante, canchero del estadio Santa Laura, presenta su renuncia a casi cuatro meses después de haber asumido. En su arribo, el regalón de Marcelo Bielsa, a quien conoció en una gira de la Roja por Calama, y que incluso lo quiso llevar a Juan Pinto Durán, debió reparar un campo de juego que solo se llenó de críticas después del daño que sufrió tras la disputa del choque entre los Cóndores y Estados Unidos, por la clasificación para el Mundial de Rugby, que se jugó bajo una intensa e inusual lluvia, en el 2022.

“En Primera División no me tocó nunca jugar en una cancha así: mucha arena, poco pasto y es muy difícil jugar al fútbol. Me da mucha pena que como fútbol chileno tengamos que pasar por esto”, se quejó Juan Pablo Gómez, lateral de la U, antes del arribo de Bustamante.

Luego de meses trabajando, la cancha de Unión Española presentó mejorías, pese a que algunos futbolistas siguieron criticando el estado el césped. Sin embargo, más alla de los avances, Patricio Bustamante renuncia. Y asegura que su salida no se transa. El canchero se opuso hasta el último minuto a que se realizara el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica, en Independencia. El cotejo está pactado para este miércoles, a las 18 horas, en el que se jugarán los 60 minutos restantes del suspendido duelo de Concepción.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto”, dijo a Bolavip.

“Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos de que los jugadores se lesionen gravemente”, complementó. “Como las decisiones la toman otras personas, entonces estoy de más”, concluyó Bustamante.

Cabe recordar que el escenario contiguo a la Plaza Chacabuco es uno de los pocos disponibles para albergar partidos de equipos tras el cierre del Estadio San Carlos de Apoquindo y el Estadio Nacional. Por eso mismo, Universidad de Chile y Universidad Católica firmaron millonarios acuerdos para no mover la localía de Santiago.