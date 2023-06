La potente reflexión de Luis Mena por la prematura partida de Joan Cruz: “Antes, de verdad queríamos jugar por Colo Colo, la U o la UC”

Luis Mena es el actual técnico de la Selección femenina. En ese cargo, prepara su debut ante Brasil. Antes, fue un exitoso futbolista. La larga lista de títulos que consiguió en Colo Colo lo convierte en uno de los jugadores más laureados del fútbol chileno. Tiene, además, otra marca: es uno de los jugadores de mayor estabilidad en la entidad alba. Salvo una estadía a préstamo en Puerto Montt, en los albores de su carrera, desarrolló su carrera en el Cacique, donde se formó. Con el tiempo, se transformó en emblema y capitán.

El ciclo es diametralmente distinto al que está experimentando Joan Cruz. El volante también se formó en Pedrero, pero tardó poco en elegir el fútbol español como destino. Hoy milita en el Real Oviedo Vetusta, de la cuarta categoría del fútbol ibérico, una división muy lejana a las expectativas que se tenían respecto de sus condiciones. Ni siquiera fue considerado para la plantilla del plantel estelar del club, que compite dos divisiones más arriba.

El llamado de atención

Mena se desprende de su actual labor para analizar el caso desde una mirada más abierta. El suyo es un auténtico llamado de atención. “Los tiempos cambiaron un poco. Antes, nosotros de verdad queríamos jugar en la institución, ya sea Colo Colo, Católica, la U, y era otra la perspectiva que teníamos”, alerta, en declaraciones a Misión Deporte.

Joan Cruz se sumó al equipo filial del Real Oviedo. Foto: Real Oviedo Vetusta.

En ese contexto, pone la mirada en las diferentes influencias que reciben los nuevos talentos. “Hoy, también están muy acompañados de los representantes, que te envuelven un poco con las ideas y las promesas de grandeza...”, apunta. Y vuelve a marcar distancias respecto de las trayectorias que elegían los futbolistas de su época. “Yo creo que hay que ir quemando etapas poco a poco, sobre todo en el deporte. Joan tiene una carrera que hoy día se ve, no sé si media estropeada, pero media complicada, por lo que uno ve y lee desde afuera. No entró en la convocatoria del Oviedo (para el primer equipo) y va a tener que jugar en un equipo filial”, grafica.

Dinero y condiciones

La otra variable que observa Mena es la económica. “Quizás se apuró un poco en ese paso, pero hay que ver lo que hay detrás. Hay temas económicos que hoy día también te mueven, que no debería ser así, pero es así. Hay que ver todo lo que conlleva y estar en el pellejo de la persona para tomar esas decisiones”, sostiene.

De Cruz, Mena habla con propiedad, pues fue uno de los técnicos que participó en su formación. “Quizás uno se va apurando en estos procesos por la inmadurez, o porque no te dieron ese buen consejo, pero yo no me puedo meter más allá. A él lo conocí a los 14 años, lo dirigí en la Sub 15, en la Sub 17, y la verdad es que tiene un potencial tremendo. Ojalá que despegue, que lo hagan jugar en Europa... Uno lo visualiza como el recambio en la selección. Hay que esperarlo, es un gran niño, tiene una familia maravillosa, y ojalá que todas las decisiones que tome sean en beneficio de su carrera”, concluye, esperanzado en que logrará enmendar su carrera.