Fanático de Neymar sorprende al mundo y le deja toda su herencia al 10 de Brasil

En medio de las negociaciones y la incertidumbre sobre la continuidad de Neymar en el PSG, en Brasil surge una particular noticia con referencia al seleccionado de dicho país. Esto después de que se diera a conocer que un fanático del jugador realizó un testamento en el que le deja todos sus bienes al deportista.

Según recogió el medio Metrópole, un hombre de 30 años acudió a la notaría 9 de la capital de Rio Grande do Sul para dejar por escrito que todas sus posesiones pasaran al atacante, pues en este momento está enfrentando algunos problemas de salud.

¿Por qué a Neymar? “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, explicó al medio citado.

“Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, agregó dando cuenta que lo hizo a conciencia.

Futuro incierto

El actual delantero del PSG aún no ha definido si es que continuará en el club parisino o si busca mejor suerte en otra escuadra. Claro que en las últimas horas el panorama parece indicar que el brasileño podría continuar vistiendo de rojo y azul.

Según informan desde Francia, la eventual salida de Kylian Mbappé y la ya confirmada partida de Lionel Messi a la Major League Soccer de Estados Unidos lo dejaría como la máxima estrella en la zona de ataque.

Lo que está claro es que ya ha recibido la presión del presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi para la renovación de su vínculo.

“Si QSI (empresa que maneja al PSG) vende a Mbappé este verano, lo que afirman que pueden hacer, es poco probable que Doha quiera separarse de ‘MNM’ durante el mismo período también”, comentó Media Parisien.

“Neymar probablemente sería retenido por el club e incluso podría ver reforzada su influencia. Hasta el momento nadie le ha dicho explícitamente que ya no forma parte de los planes del club”, agregaron.

Por su parte, en España el diario AS apuntó que “el brasileño cambia de opinión y se ve con fuerzas de continuar en la capital francesa. El PSG ya no tiene tan claro que quiera venderle en verano”, expresaron, mencionando además que la posible llegada de Luis Enrique, su ex técnico en el Barcelona, pueda incidir en su decisión.

“Según L’Équipe, el exjugador del Barcelona viajará a la gira por Japón del PSG, prevista para finales de julio, con el objetivo de ir reincorporándose paulatinamente a la dinámica del primer equipo. Luis Enrique ha sido decisivo en el cambio de opinión y tanto el club como el futbolista no separarán, salvo sorpresa, sus caminos este año”, agregaron más adelante.