Colo Colo se resigna por Joan Cruz: no hay demanda y solo espera los derechos de formación

A comienzos de abril, el Real Oviedo desafió a Colo Colo. A través de sus canales formales en internet, el club español anunció que el volante, formado en el Cacique, se transformaba en el nuevo jugador del Vetusta, la filial que milita en la cuarta categoría del fútbol hispano. La comunicación se producía cuando los albos aún esperaban que el jugador se reincorporara al Cacique. En Macul interpretaban que se habían cumplido las condiciones para la renovación automática de su contrato, que estaba sujeta a la participación en una determinada cantidad de minutos durante la temporada. La posibilidad de demandar tanto al club receptor como al jugador estaba vigente.

“Lo único de lo que pueden estar seguros los hinchas es que vamos a proteger el patrimonio del club hasta las últimas consecuencias en todos los casos”, llegó a decir el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, a inicios de febrero. “Nos apena mucho esto, es un jugador de la casa, nos gustaría que nos acompañara, pero tampoco vamos a quedarnos pasivos ante la influencia de terceros, que son malos consejeros para los jugadores, los hacen tomar decisiones erróneas y violar sus contratos”, añadía.

Hoy, en cambio, el escenario es distinto. El Cacique terminó bajando los brazos en esa lucha y resignándose a una compensación que puede considerarse menor, considerando la proyección que se le daba al mediocampista, quien incluso fue seleccionado juvenil: ahora, en Macul solo se conformarán con la compensación referida a los derechos de formación del jugador.

Joan Cruz, en uno de los partidos que disputó por Colo Colo (Foto: Agenciauno)

No hay demanda

“No hay demanda. El caso de Joan Cruz es un tema en el que seguramente van a tener que llegar los derechos de formación del jugador”, apuntó el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, después del amistoso ante Deportivo Cali, que la escuadra de Gustavo Quinteros utilizó como apronte para el decisivo encuentro frente a Deportivo Pereira, que decidirá su suerte en la Copa Libertadores.

“Con Joan Cruz como persona no tenemos ningún inconveniente, al contrario, es un chico maravilloso que tomó una decisión junto a su representante de irse y no renovar, pero era su derecho y su opción”, puntualizó el histórico guardameta, en un discurso conciliador, a diferencia del que se escuchaba cuando el conflicto estaba en su punto más álgido. “Las puertas están abiertas para todos los que son colocolinos. Ustedes lo vieron en el caso de (Óscar) Opazo. Colo Colo no le cierra las puertas a nadie. Y con mayor razón si son de casa”, añadió.

Medidas de fuerza

Los albos llegaron a tomar medidas forzosas, como incluir a Cruz en la lista de jugadores elegibles para el torneo continental, asumiendo que estaría obligado a volver, en función de la interpretación contractual, lo que no sucedió. Por esos días, el propio Morón establecía que se había cumplido la condición de que el jugador fuese incluido en al menos el 30 por ciento de las citaciones. Lo concreto es que el club europeo lo registró y presentó una relación de largo aliento. “El chileno se compromete con la entidad azul hasta el año 2027″, publicó.

Una semblanza relativa a sus capacidades futbolísticas daba cuenta de la convicción con que acometían el fichaje. “Joan Cruz, de 20 años de edad, nació en Santiago de Chile y llega procedente al conjunto azul del Colo-Colo. El atacante, que ha disputado un total de 22 partidos en la Primera División de Chile, también cuenta con experiencia en la categorías inferiores de la selección chilena. El futbolista, zurdo, puede actuar en las diferentes posiciones de ataque como en la demarcación de interior, mediapunta o extremo”, destacaba.