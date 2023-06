Jorge Sampaoli revienta a sus jugadores tras la goleada que sufrió Flamengo: “Mi equipo no estuvo en la cancha”

Jorge Sampaoli tenía el rostro desencajado. Así se evidenció en la conferencia de prensa, tras la derrota de su Flamengo en casa de Bragantino, el jueves en la noche.

Fue un duro golpe para el argentino, pero en su alocución no tuvo problemas en traspasar gran parte de la culpa a sus jugadores.

“Estoy sorprendido por lo que aconteció, prácticamente mi equipo no estuvo en la cancha. No creo que los jugadores hayan estado tan incómodos en el campo de juego. Los hinchas tienen el derecho de reclamar por una actuación como esta. El equipo tiene que reaccionar rápido. Venía de 10 partidos sin perder, con muchas victorias. Es mi responsabilidad también”, dijo el casildense tras el partido en el que Erick Pulgar ingresó en el segundo tiempo, mientras que Arturo Vidal solo estuvo en la banca.

Derrota histórica

Asimismo, el entrenador argentino se quedó sin palabras para analizar la peor derrota del cuadro carioca en estas once fechas de Brasileirao. Un resultado abultado que tampoco lo hace abandonar el cuarto puesto de la tabla de posiciones.

“No tengo mucha explicación. Tenía muchas expectativas, pero el equipo fue superado. Voy a echar un vistazo más de cerca a lo que pasó. Pero lo más probable es que el equipo no encontrara la posibilidad de igualar el partido. Bragantino jugó con mucha intensidad y nos superó en ese expediente”, afirmó el calsildense.

En la misma línea, el transandino insistió en su sorpresa por la falta de respuestas que tuvieron sus jugadores ante un cuadro que, tras la victoria ante el Fla, apenas escaló al noveno puesto de la clasificación.

“Creo que fue un partido muy inusual, no me lo esperaba. Nos preparamos mucho. Aprovechamos al máximo el entrenamiento. Voy a analizar por qué. Estoy sorprendido porque perdió el partido, porque perdió el balón, porque no jugó. Prácticamente no estaba en el campo”, aseguró el ex DT de la Roja.

Además, sentenció que “el problema estuvo en el juego colectivo. Por lo general, cuando un equipo no juega colectivamente, sufre. El equipo no jugó y Bragantino fue mejor. Suele pasar lo que pasó”.