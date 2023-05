“Tiene que buscar otro club”: el dramático momento de Arturo Vidal lo pone en la lista de cortados del Flamengo

Arturo Vidal no lo pasa bien en Flamengo de Brasil. El chileno llegó como uno de los grandes refuerzos del cuadro carioca, en julio del año pasado. Sin embargo, la luna de miel con la hinchada terminó a los pocos meses.

Así quedó de manifiesto en el último partido ante Corinthians, donde su compatriota Erick Pulgar fue titular para el entrenador argentino Jorge Sampaoli, quien hoy por hoy es el principal aval del oriundo de San Joaquín en el campeón de la Copa Libertadores, donde tiene contrato hasta diciembre de este año, con un sueldo de 5 millones de dólares anuales entre sueldo y premios.

Las críticas han llegado de todos los sectores. Desde la populosa hinchada del gigante de Río de Janeiro, pasando por la exigente prensa deportiva brasileña, para llegar hasta los históricos del club.

Andrade, el quinto jugador con más presencias en la historia del equipo, conversó del tema con El Deportivo y no dudó en poner al exBarcelona en la puerta de salida.

“Arturo Vidal es un jugador grande, de mucha experiencia, que vivió muy buenas temporadas y logró títulos en la selección de Chile. Pero todo tiene su tiempo. Yo creo que Vidal tiene que buscar otro club, nuevos aires, objetivos diferentes en su carrera”, aseguró el técnico campeón con el Fla en 2009.

Incluso, argumentó su postura sobre la partida del King: “Flamengo está viviendo un momento de transición. Después de todos los títulos que ganó en 2022 ahora tiene que renovarse en el éxito. Necesita nuevas conquistas y el equipo está viviendo muchos cambios. Precisa de una renovación y hasta ahora no se ha logrado”.

Andrade, extécnico de Flamengo, ve a Vidal lejos del dequipo carioca.

En la misma línea completó que “la directiva está trabajando en la nueva composición del equipo. Está buscando jugadores más jóvenes, otros nombres que le entreguen otro tipo de intensidad, más ritmo. Nuevos futbolistas de menor edad”.

Un nuevo proyecto en el que hay varios futbolistas ya no tienen cabida. De acuerdo con la prensa local, el chileno Vidal, David Luiz y Marinho serían los primeros en dejar la institución en el mercado de julio.

“Este Flamengo tiene jugadores muy mayores, no solo Vidal, sino que también hay otros que cumplieron su ciclo y que ya tienen una edad avanzada. El fútbol de hoy es de mucha intensidad y para eso necesitas de futbolistas con menos edad, que te entreguen ese ritmo y esa dinámica. Nombres que te den una mayor energía”, afirmó Andrade.

Aprueba a Sampaoli

Uno de los grandes cambios que vivió el equipo en esta temporada fue la salida del entrenador portugués Vítor Pereira, quien dejó su cargo para la llegada del argentino Jorge Sampaoli.

Un cambio que le hace bien al equipo, tal como advirtió el exvolante campeón de la Copa Libertadores de 1981, la primera en la historia del club, además de tres títulos en el Brasileirao.

“Jorge Sampaoli es un entrenador de experiencia, con un gran recorrido en Europa. Tiene un gran currículo. Es un técnico que necesita tiempo para triunfar en Flamengo”, explicó Andrade.

Asimismo, reconoció que “el Fla es un equipo con mucha exigencia, que gusta de jugar siempre en campo contrario, tal como es la filosofía de Sampaoli. Sus escuadras tienen mucha presión alta, lo mismo que el Mengao”.

En el duelo del domingo pasado, la hinchada del equipo desaprobó el ingreso de Vidal por su compatriota Erick Pulgar. Incluso la mayoría de los hinchas no dudó en tratar de “Burro” al DT argentino por el cambio.

“Los hinchas no tienen hoy una buena identificación con Vidal, creen que Vidal ya no cabe más en Flamengo. Ya no existe esa conexión de Vidal con la torcida y Sampaoli tendrá que entenderlo”, sostuvo el técnico campeón con el Fla.

Sin embargo, tuvo elogios para el antofagastino, quien llegó días después del King a la disciplina del equipo carioca. Según Andrade, puede ser uno de las nóveles figuras para este nuevo proceso del Mengao.

“Erick Pulgar ha ingresado bien como mediocampista. Está haciendo buenos partidos y es un futbolista más joven, algo que necesita Flamengo en la actualidad”, declaró el exmediocampista.