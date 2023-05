El Rey Arturo desafía a sus críticos en Brasil: “Ahora a demostrar quién es Vidal”

Los números de Arturo Vidal durante la presente temporda están lejos de lo esperado por el volante chileno. Lejos de la titularidad, y resistido por algunos hinchas, el bicampeón de América trabaja a toda máquina para recuperar su mejor versión.

Los 11 partidos que suma entre el torneo brasileño y en el carioca, más los tres juegos que tiene en Libertadores, han hecho que la prensa especializada de ese país lo critique duramente y que más de algún hincha le recuerde que está en uno de los equipos más poderosos del continente.

Por lo mismo, el nacido en San Joaquín se somete por estos días a una intensa preparación física que lo lleve a recuperar el nivel que mostró en Europa y que ahora también lo tienen en la mira de la liga mexicana.

Con el mensaje “trabajar y trabajar” y un desafiante “ahora a demostrar quién es Vidal” en sus redes sociales, el formado en Colo Colo abandonó el gimnasio y entrenó bajo la dirección de Jorge Sampaoli. La idea del Rey es ser más que una alternativa para la exigente programación que tiene el Mengao en los próximos 15 días: este domingo recibe a Corinthians (15 horas), el miércoles juega con Ñublense por la Copa Libertadores (20:30 horas), el sábado 27 juega con Cruzeiro y el 1 de junio debe definir la llave de la Copa de Brasil con su archirrival, Fluminense (en la ida igualaron a cero).

“No rendirse nunca”, es la frase que guía al volante y menos ahora que el adiestrador con el que alzó la Copa América 2015 está a cargo del equipo. “Hace mucho que no veía a Arturo. Siempre lo he respetado. Intentaremos que en ese tiempo pueda encontrar su mejor versión. Y siempre me encuentro muy agradecido con él. Gracias a él experimenté muchas alegrías. Muy feliz por el reencuentro y tenemos mucho trabajo por delante”, dijo Sampaoli.

La recuperación de Vidal también es clave para los desafíos que tendrá la Roja en los próximos meses, ya que en junio tendrá tres partidos de preparación para las Eliminatorias, que comienzan en septiembre. El ccamino al Mundial no comienza nada de fácil, ya que Chile visitará a Uruguay, país que ahora comanda Marcelo Bielsa.

El mensaje de Arturo en sus redes.