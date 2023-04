Sampaoli y la titularidad de Vidal en el triunfo de Flamengo sobre Ñublense: “Lo respeto, esperamos que encuentre su mejor versión”

Fue una noche de luces y alegría en el Maracaná. El estreno del técnico Jorge Sampaoli con Flamengo coincidió con un triunfo 2-0 sobre Ñublense, el subcampeón chileno.

En ese partido, sorprendió la titularidad del volante chileno Arturo Vidal, quien hasta la semana pasada estuvo hospitalizado por una infección en un codo. Precisamente, esa fue una de las preguntas obligadas para el DT en la conferencia de prensa.

“Hace mucho que no veía a Arturo (Vidal). Siempre lo he respetado. Intentaremos que en ese tiempo pueda encontrar su mejor versión. Y siempre me encuentro muy agradecido con él. Gracias a él experimenté muchas alegrías. Muy feliz por el reencuentro y tenemos mucho trabajo por delante”, explicó el zurdo.

Sobre la organización en la mitad de la cancha, el argentino explicó los movimientos y las funciones de cada uno de los jugadores,

“La idea es que Marinho juegue a la derecha. Maneka ambos perfiles, por lo que necesitaba conexiones con Arturo (Vidal) muy cercanas. Arturo se movió más al centro, así que ahí perdimos un poco en la asociación. Defensivamente, Arturo jugó junto a Thiago Maia en un 4-4-2 para defender, que nosotros sabemos hacerlo muy bien”, dijo el transandino.

Sobre el hecho de jugar en un Maracaná repleto, Sampaoli reconoció que “este es un escenario muy particular. Tengo mucho respeto por este estadio y el club. Intentaré ayudar al equipo a mejorar, acomodando piezas y conociendo las dificultades de cambiar de entrenador. Todo en poco tiempo de trabajo. Cada partido será diferente. Habrá que intentar acelerar el proceso de crecimiento para que el equipo tenga una mayor consolidación”.

Sobre el triunfo 2-0 sobre Ñublense, el entrenador afirmó que “me gustó mucho el partido. El equipo trató de jugar con la pelota todo el tiempo. Creo que a veces demasiado rápido, con algunas pérdidas innecesarias. Con el tiempo, el equipo encontrará una mayor precisión y no se desgastará tanto en el ida y vuelta”.