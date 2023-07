De olvidado paso por Antofagasta a ser compañero de Arturo Vidal y Erick Pulgar: Agustín Rossi se suma al Flamengo

El 22 de febrero de 2019, Agustín Rossi fue presentado como el flamante refuerzo de Deportes Antofagasta. El meta recaló al norte de nuestro país en calidad de préstamo después de un cuestionado paso por Boca Juniors.

El arquero solo estuvo tres meses en el cuadro puma, donde recibió seis goles en cinco encuentros. No tuvo la continuidad esperada con Gerardo Ameli y se fue a Lanús. Sus buenas actuaciones lo llevaron nuevamente al Xeneize, donde poco a poco se transformó en figura. Se consolidó como titular y como uno de los jugadores más importantes.

Su vida dio un vuelco de 180 grados. Pasó de ser suplente en Antofagasta a afianzarse en uno de los elencos más importantes del continente. Incluso, fue galardonado como el mejor futbolista de 2022. No obstante, esto no se quedaría ahí, pues luego de que se fueran rompiendo las relaciones con la dirigencia de Boca Juniors y no lograran un acuerdo para una renovación, el meta dio un salto a un destino excéntrico: el Al-Nassr. Rossi llegó a Arabia Saudita y compartió vestuario con Cristiano Ronaldo. Se mantuvo en Medio Oriente durante los últimos seis meses, pero nuevamente recaló en otra escuadra.

Agustín Rossi en su paso por Deportes Antofagasta Foto: Agencia Uno.

Su llegada a Brasil

Previo a su paso por Arabia, Rossi había alcanzado un preacuerdo con Flamengo. Concretamente, el 9 de enero. Después de disputar la Supercopa Internacional ante Racing, en Abu Dhabi, el meta dejaría al Xeneize y arribaría al Mengao. No obstante, ofrecimientos de última hora, entre los que destacaba un contrato tres veces más extenso que el que proponía el equipo brasileño, lo hicieron firmar con el Al-Nassr.

Sin embargo, ahora, finalmente, sus caminos se cruzarán luego de finalizar su vínculo con los árabes: “Es del Mengao. El portero Agustín Rossi es el más nuevo refuerzo del Flamengo. Esperamos muchas defensas en la portería del Más Querido”, señaló el cuadro carioca a través de sus redes sociales.

El meta se encuentra en Río de Janeiro desde el pasado lunes, donde compartirá camarín con Arturo Vidal y Erick Pulgar, y ya se está a disposición del técnico Jorge Sampaoli. Junto al Mengao disputará el cierre del Brasileirao, donde se encuentran en la tercera ubicación, con 22 puntos, y la Copa do Brasil, en la que se encuentran en cuartos de final. Además, deberá enfrentar los octavos de final de la Copa Libertadores.