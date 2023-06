Gareth Bale sorprende con increíble confesión sobre el paso de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid

Gareth Bale sorprendió con sus declaraciones. El ex jugador del Real Madrid se refirió a Cristiano Ronaldo, con quien compartió camarín en la escuadra merengue. En una entrevista al golfista Martin Borgmeier, la que se realizó durante el BMW International Open Pro-Am, el otrora delantero sacó una increíble confesión sobre CR7.

“Tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, llegaba al vestuario y lanzaba las botas al suelo. Enfadado”, relató el jugador que se dejó del fútbol a los 33 años. Y para dejarle claro a los amantes del golf cómo era su compañero, agregó: “Es como si ganas la Ryder Cup y te vas enfadado porque no hiciste ningún punto”.

Eso sí, Bale aclaró que -pese a que varios le temían- Cristiano era un buen compañero. “Era un buen tío. No había nada malo con él. Realmente no tenía ningún problema. Es un buen tío... Mucha gente le tenía miedo, pero si no le tienes miedo, está bien”, lanzó.

Y luego bromeó con los aires de divo que siempre se le achacan al ahora goleador del Al-Nassr y contó qué pasaba en la intimidad del Madrid cuando Ronaldo recibía los múltiples Balones de Oro que ganó. “Creo que sí. Creo que agradeció al equipo por ganarlos”, dijo con tono irónico. Pero enseguida se acercó a la cámara, sonrió y sentenció: “Sí, sí dio las gracias”.

Bale se retiró a comienzos de este año del fútbol profesional, cuando militaba en Los Ángeles FC, y en la misma entrevista afirmó que “disfruté más mi estadía en el Tottenham, porque todo el mundo habla en inglés. Pero si hablamos de fútbol, disfruté mucho estar en el Real Madrid”.