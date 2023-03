Cristiano Ronaldo enaltece el fútbol de Arabia Saudita: “Será la cuarta o quinta liga más competitiva del mundo”

Los malos días de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita parecen haberse acabado. El portugués ya se acomodó al fútbol de su nuevo club, y en ocho encuentros disputados por la competición local ya lleva nueve goles y dos asistencias, eso sí, su equipo perdió el liderato quedaron a un punto del primer puesto. Ahora, el luso se concentra con su selección nacional, y en conferencia de prensa, habló sobre su salida del Manchester United, el regreso al combinado nacional, y también de su estadía en el balompié árabe.

Destacando su actual temporada, CR7 se refirió a la liga de Arabia Saudita, de la cual emitió exclusivamente buenos comentarios. “Me siento muy bien. Estoy en una liga muy competitiva. Deberían ver la liga saudí de otra manera. Obviamente no es como la Premier League, pero es competitiva”, expresó en primera instancia.

A continuación, hizo una declaración que a muchos los dejó sorprendidos. “Tiene buenos equipos, los jugadores árabes son buenos, los extranjeros dan calidad. Dentro de cinco años, si siguen este plan, será la cuarta o quinta liga más competitiva del mundo. Estoy muy contento”.

No es de extrañarse que el delantero piense aquello, pues el poder adquisitivo de los jeques árabes siempre dejará presente la oportunidad de traer a estrellas relevantes para que compitan en la liga. Ya pasó con el mismo Ronaldo e incluso hubo reportes que señalaban la intención de llevar a Lionel Messi a las tierras árabes. Esto se complementa con la intención del país de organizar el Mundial de 2030, pues estos intentos pretenden dar a entender que la nación está futbolizada.

Su salida del Manchester United

Por otra parte, en la conferencia de prensa, el nacido en Madeira se refirió a la polémica salida que tuvo de los Diablos Rojos. “No tengo problemas en decir que tuve una mala fase de mi carrera, pero no hay tiempo para arrepentimientos. Incluso si no lo hacemos muy bien, es parte de la vida. Cuando estamos en la cima, es difícil ver qué hay abajo y muchas veces no lo pude hacer. Siento que ahora estoy mejor preparado porque puedo ver otras cosas. Soy un mejor hombre ahora”.

Durante el proceso de su salida, el luso estuvo sin club hasta enero de 2023, cuando se oficializó su traspaso al club que defiende actualmente, el Al-Nassr. Adicionalmente, rompió relación con su representante que lo acompañó durante toda la vida: Jorge Mendes. Ahora, su agente es Ricardo Regufe.

“Creo que todo ocurre por algo. Estoy agradecido de atravesar algunas dificultades y poder ver quien está realmente a mi lado. En tiempos difíciles, ves quién está contigo. No fue una buena fase de mi vida ni en mi carrera, primero en un nivel personal y después profesionalmente”, complementó el capitán de Portugal.

Continuidad en la selección

El Bicho también explicó su regreso al combinado nacional portugués, pues después de la desastrosa caída de su equipo contra Marruecos en el Mundial, su continuidad en la selección era un misterio.

“Todo era en el balance del Mundial. Reflexioné con mi familia y entonces llegamos a la conclusión de que no era hora para tirar la toalla” explicó CR7. A continuación, complementó. “Aprendí mucho de eso y estoy feliz de haber vuelto. El entrenador dice que me quiere en el equipo. Siento que aún tengo mucho que dar y quiero seguir haciéndolo”.

Finalmente, el ex Real Madrid comentó la posibilidad que tiene de convertirse en el jugador con más partidos por una selección nacional. En Qatar, igualó a Bader Al-Mutawa, quien defendía la camiseta de Kuwait. La marca de ambos es de 196 partidos, por lo cual en caso de jugar contra Liechtenstein, quedará en la cima del mencionado registro.

“Los récords siempre son positivos. Son mi motivación, me gusta romper récords y este es especial. Estaré muy orgulloso si pasa, pero quiero seguir jugando más partidos, no quiero detenerme ahí”, sentenció Cristiano.