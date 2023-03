(A LAS 7) Eliminatorias Euro 2024: Las potencias europeas se rearman y aspiran a la redención tras fallar en Qatar

A tres meses de la final de la Copa del Mundo de Qatar, en el cual el trofeo más preciado volvió a Sudamérica tras 20 años, las grandes selecciones de Europa vuelven al ruedo y por los puntos. Este jueves arrancan las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, que se disputará en Alemania, instancia que sirve para abrir una nueva etapa en los combinados nacionales, tanto en las bancas como en los planteles. Por cierto, las más importantes aspiran a la redención, luego de una experiencia poco feliz en el Mundial.

Francia, la subcampeona del mundo, es uno de los elencos que tiene más continuidad respecto a su proyecto, que sigue liderado por Didier Deschamps. Las novedades de Les Bleus dicen relación con las ausencias más que con las presencias. Debido a un notorio cortocircuito con el seleccionador, Karim Benzema cerró su etapa como internacional. A eso hay que agregar que un par de bastiones como el arquero Hugo Lloris y el zaguero Raphael Varane se retiraron de la selección. Llamativo el caso del defensor del Manchester United, porque tiene recién 29 años.

Ya sin Lloris, el elenco galo presentará un nuevo capitán: Kylian Mbappé. El crack del París Saint-Germain asume una nueva responsabilidad, lo que no hay escapado de la polémica, porque la prensa local asegura que Antoine Griezmann está molesto por la decisión de darle la jineta al hombre del PSG.

A diferencia de los franceses, hay otros grandes de Europa que atraviesan por una fase de cambios, sobre todo después de tropezar en el Mundial. Un ejemplo es España. La eliminación en octavos, ante Marruecos, fue la sentencia al trabajo de Luis Enrique al mando de los hispanos. Su reemplazante es Luis De la Fuente, quien en su primera convocatoria incluyó a jugadores que fueron descartados por el ex DT del Barcelona, como Kepa Arrizabalaga (arquero del Chelsea), Nacho (defensa del Real Madrid) y Iago Aspas (delantero del Celta). Quien decidió renunciar a la selección fue Sergio Ramos. La Roja europea juega el sábado ante Noruega, que no tendrá a Erling Haaland por lesión.

En Qatar, Marruecos fue el verdugo de varios elencos top. Si en octavos sacó de carrera a España, en cuartos lo hizo con Portugal. Se fue Fernando Santos y su sustituto es el español Roberto Martínez, ex DT de Bélgica. No es menor un detalle: se trata del primer técnico de habla no portuguesa que asume en los lusos. Exseleccionados son sus escuderos en el cuerpo técnico. Se trata del exdefensa Ricardo Carvalho y el exarquero Ricardo Pereira. El que sigue firme como seleccionado es Cristiano Ronaldo, quien apunta a la Euro con 39 años. “Lo que vivimos en la selección es muy positivo. La intensidad es buena, es diferente. Estoy seguro de que la selección estará preparada para lo que venga y que Portugal será un equipo con más ataque”, afirmó CR7.

Si se trata de la Eurocopa, el defensor del título es Italia. El logro de la Azzurra en Wembley quedó rápidamente en el olvido por el fracaso de no clasificar a la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Pese al golpe, Roberto Mancini sigue al mando del seleccionado y está dotando al plantel de nuevas alternativas. Lo más llamativo fue la convocatoria del argentino Mateo Retegui, goleador de Tigre, quien prefirió defender a los transalpinos antes que al campeón del mundo. “Nos faltan jugadores que marquen goles”, declaró el DT. Italia debuta por las Clasificatorias este jueves ante Inglaterra, en el Estadio Diego Armando Maradona de Napoli.

Respecto a los ingleses, Gareth Southgate decidió seguir al mando del combinado de los Tres Leones y confía en una base de jugadores jóvenes. El que no fue nominado es el lateral Trent Alexander-Arnold, del Liverpool. También sigue Hansi Flick con Alemania, el organizador de la Euro del próximo año. La principal ausencia de los teutones es Thomas Müller. Este sábado juegan un amistoso con Perú.

Luego del fin de la etapa de Louis van Gaal, Países Bajos recurrió a un antiguo inquilino de su banquillo: Ronald Koeman. El ex estratega del Barcelona volvió a asumir el mando de la Oranje y su reestreno será el viernes, nada menos que enfrentando a Francia. Los neerlandeses tienen varias bajas, como el delantero Luuk de Jong, quien se retiró de la selección. Su vecino presenta muchos cambios.

Bélgica vio partir a Roberto Martínez y lo reemplazó con el ítalo-alemán Domenico Tedesco. Ya no están referentes como Eden Hazard, Toby Alderweireld y el golero suplente Simon Mignolet. Por contraparte, siguen Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Ante el retiro internacional de Hazard, el volante del Manchester City se erigió como el nuevo capitán de los Diablos Rojos.