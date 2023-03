El mea culpa de Marcelo Ríos: “Me hubiera gustado ser número 1 más maduro; fui muy mal asesorado y llevé muy mal mi carrera”

La carrera de Marcelo Ríos siempre será un tema de controversia. El “Chino” llegó al número uno del mundo con 22 años de edad, ganó el “Sunshine Double” y jugó la final del Open de Australia en 1998, pero también tuvo momentos complicados y se retiró apenas seis temporadas después de haber alcanzando la cima del ranking ATP. Incluso él mismo tiene una sensación de autocrítica.

Es aquel, uno de los temas que aborda en el programa “Íntimo: Marcelo Ríos”, que transmitirá DSSports y DGO a las 22:30 de este miércoles. Una charla en donde el ex tenista conversa sin filtro sobre su carrera y su visión del tenis moderno, aventurándose también en opinar sobre el presente de Nicolás Jarry.

Es en aquella entrevista, que el zurdo admite que su paso por el ATP Tour no fue perfecto. “No pongo a pensar tanto, me retiré a los 26 o a los 27, pero pude lograr lo que nunca soñé lograr: ser número 1 y bastante joven. Me hubiera gustado ser número 1 más viejo, más maduro. Disfrutarlo más, lo disfruté muy poco, era chico. No entendía bien lo que estaba pasando. Nunca había habido un número 1 en Chile, entonces era el único y no sabía dónde estaba realmente. Me encontré en un mundo nuevo, de que era el mejor del mundo, fue fuerte y creo que fui muy mal asesorado y llevé muy mal mi carrera”, admite Ríos en una grabación que se realizó días después de su exhibición ante Alex Corretja en el Arena Monticello.

Pero no se quedó ahí y también habló de Boris Becker, ex tenista alemán con el que se enfrentó en cinco oportunidades y quien recientemente estuvo preso por delitos económicos. El chileno dejó en claro su admiración por uno de los jugadores más influyentes del siglo XX. “Verlo me llamaba la atención cuando yo llegué al tenis. Una vez estaba en el camarín y entró él, un tipo de casi 2 metros, enorme. Jugar con él fue fuerte. Siempre he recordado lo que pasó con él en Stuttgart, en su casa, frente a un Boris Becker que era una leyenda. Tú lo ves ahora que estuvo preso, que no puede caminar, la relación con él es totalmente diferente hoy pero para mi fue un tipo que me llamó la atención mucho su manera de ser y en el tenis que él tenía”, agrega el oriundo de Vitacura.

Sobre Roger Federer, también tuvo su opinión. Una que llegó totalmente desde la admiración. “Para mi ha sido el mejor de la historia, lejos. Verlo jugar, la clase que tiene dentro y fuera de la cancha. Es un tipo totalmente completo”, confesó el chileno radicado en Estados Unidos.

En esa misma línea de opiniones sobre tenistas, “El Chino” también tuvo un tiempo para hablar de Nicolás Jarry, actual número uno de Chile. “Le pregunté: ¿no te gustaría ser más chico? No 1 metro 60, sino 1 metro 90. Porque creo que jugaría mucho mejor. Yo creo que midiendo 1 metro 90 y moviéndose como se mueve -que se mueve bastante para medir 2 metros-, sería un jugador top ten. Su mentalidad, cómo entrena, lo que le gusta el tenis y lo que le dedica la vida al tenis yo nunca se lo he visto a nadie. Es un profesional del tenis”, contó.

Finalmente, analizó el presente del tenis femenino en el planeta. “Es más difícil. Yo dije que es más difícil, si te va mal, por cómo lo tomas si te va mal y tienes que volver a hacer una vida. Es difícil fracasar. Yo no lo viví, pero cuando te va mal debe ser difícil volver a empezar de cero, más para una mujer. Siempre lo he dicho y hay gente que lo tomó mal pero no es fácil dedicarse a algo como el tenis”, concluyó.