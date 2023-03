Cristopher Toselli desafía a River Plate: “Somos un grande de Sudamérica, no vamos sólo a mostrarnos”

En Universidad de Chile se alistan para el amistoso frente a River Plate de Argentina. Este sábado, sin hinchas visitantes, el cuadro argentino recibirá al elenco de Mauricio Pellegrino, en Salta. Ambas escuadras buscan aprovechar el parón de la FIFA para sumar minutos de cara a las disputas de sus torneos locales.

En la previa al cotejo, Cristopher Toselli se refirió al duelo frente al elenco de Demichelis. “Es un lindo partido para todos y sirve mucho para seguir reforzando las cosas positivas... Somos un grande de Sudamérica y no vamos sólo a mostrarnos. River es un club poderoso y queremos ir a ganar”, comentó el arquero de la U en conferencia de prensa.

“Es un equipo que se está afianzando no sólo en lo futbolístico. Estamos en una buena situación en la tabla, pero podría ser mejor. Lo grupal es clave para los objetivos”, complementó.

Respecto a su debut con la camiseta azul, en el cotejo frente a Copiapó, tras la lesión de Cristóbal Campos, el campeón de América se mostró conforme con su presentación. “Me sentí bien, fue sorpresiva la forma de debutar, peor creo que hice un partido correcto. Estoy preparado para cuando me toque, estuve bien, pero me hubiera encantado que nos fuéramos con un triunfo para haber quedado más arriba en la tabla”, agregó.

El guardameta, de paso, valora el rendimiento que ha ido exhibiendo el equipo en la parte defensiva. “La U está por sobre todas las cosas juegue quien juegue, voy aportando de distintas maneras en el grupo. Defensivamente estamos mucho más sólidos, se ha formado una buena base. En la parte ofensiva nos generamos opciones, aunque lamentablemente a veces la pelota no quiere entrar. Nuestra situación podría ser mejor, pero lo importante es seguir siendo fuertes en lo grupal”. “No siento que vayamos mermando en nuestro rendimiento, creo que hay un equilibrio en general. Somos conscientes que ante Copiapó queríamos ganar, más encima como local, pero prefiero ver el vaso medio lleno, no estamos muy lejos del puntero”, cerró.