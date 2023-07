Roberto Navajas, ex preparador de arqueros de la Roja: “Si Brayan Cortés no sale rápidamente de Chile su evolución será más lenta; la competencia local es floja”

Cuando analiza la actualidad de los arqueros chilenos del momento, Roberto Navajas sabe bien de lo que habla. Hasta los primeros meses de este año, el español fue el preparador de arqueros de la Selección. En marzo, esa relación se interrumpió. Sin embargo, la función le obligó a enterarse pormenorizadamente de las actuaciones y progresos de cada uno de los guardametas que, eventualmente, podían ser considerados como cartas para la Roja. Desde el más consagrado a los más prometedores.

Hay uno al que conocía desde mucho antes. El hispano tuvo a Claudio Bravo como su dirigido mucho antes de que llegara a Chile. Trabajaron juntos en la Real Sociedad. La influencia del oriundo de Viluco para su arribo a Juan Pinto Durán fue, en su momento, decisiva. Era uno de los profesionales que le garantizaban el estándar de trabajo que exigía. En este diálogo con El Deportivo, Navajas aborda la ausencia del histórico capitán de la Roja en la última convocatoria de Eduardo Berizzo y sus implicancias. Y procurará, también, entregar una visión más general de la actualidad de los goleros que, en su momento, también tuvo en el radar y que, necesariamente, deberán seguir estando en la mira del seleccionador y de sus colaboradores.

¿Le sorprende ver a Claudio Bravo lejos de la Selección?

Al final, los momentos personales y deportivos hay que valorarlos. Jugar en una liga tan exigente como la española y hacerlo bien creo que da mucho para, en ciertos momentos no ir a una Selección, por los motivos que haya sido. Esa es mi visión.

¿Avala esos motivos?

Hay que respetar los tiempos de cada persona. Si es por parte del entrenador, tendrá sus argumentos. Y de Claudio, lo mismo. Pero hay que seguir valorando a un portero de su calidad. Hay que cuidar a los futbolistas. No solo hablar de ellos solo de forma sensacionalista. Hay que darles cariño. Ir a una Selección después de estar jugando 11 meses no es fácil. Al final esto es rendimiento. Aunque hay que ver el objetivo que se plantee la federación.

Roberto Navajas, en su paso por la Roja.

¿Tiene que seguir en la Roja?

Si se quiere mantener un nivel competitivo, Claudio lo va a ofrecer, seguro. Siempre hay que buscar el equilibrio entre el rendimiento y trabajar para el futuro. La pregunta es si en Chile están trabajando para el futuro. Y ahí hay que poner atención en Eduardo Villanueva, Pedro Garrido y Tomás Gillier, por ejemplo.

Vigoroux, Reyes y Cortés

Vigouroux llega a la Premier League y es natural sorprenderse porque en Chile no tuvo grandes opciones, ¿qué pasó?

Realmente, a Vigouroux se le hizo un seguimiento, pero en ese momento no encajaba con lo que se buscaba. Por edad, por rendimiento, porque estaba en la cuarta categoría del fútbol inglés. Ahora ha llegado a un nivel importante y hay que ver cómo anda. Ahí está. Es un chico al que hay que apostar. Pero, en ese momento, (Brayan) Cortés y los más jóvenes me reclamaron más atención.

¿No le convencía, al menos como opción?

Vigouroux estaba jugando en la cuarta categoría. Lo seguí dos años y obviamente jugar en la cuarta era distinto a lo que se necesitaba. Chile necesita un arquero joven que pudiera dar un nivel alto. Una cuarta, no voy a decir que es amateur, pero no es lo mismo estar en Premier. Y otra cosa es que lo hayan fichado para tener cierto número de porteros o para ver su evolución. La competencia es la que pone y quita. Los chilenos se entusiasman rápidamente. Lo que se busca es más una sensación. La realidad es que la apuesta debe ser por los arqueros jóvenes, que salgan, pero en una apuesta, no en algo espontáneo.

Lawrence Vigouroux posa con el escudo del Burnley.

¿El arribo de Vicente Reyes al Norwich hay que tomárselo con la misma calma?

Vicente desapareció cuando no jugó un Mundial. Tiene la morfología y la calidad para progresar y así fue. Cuando se le llamó al Sub 20, el Norwich y el Betis se interesaron en él. Tiene gran futuro. Hay que trabajarlo y cuidarlo. La experiencia le dará una ventaja muy, muy grande. Me comentaron el proyecto que tienen con él y va tener bastantes opciones. Buscarán darle experiencia. Es el portero en el que hay que fijar la atención. Quieren formarlo. Viene de Atlanta, donde el desarrollo no es una locura. Su formación es más innata.

¿Lo cederán o lo mantendrán ahí?

El proceso nunca se sabe. Lo que está claro es que ellos le dan muchas oportunidades a la gente joven. En Chile los usan en competencias muy malas. La evolución dependerá de él. Lo van a formar. Se apuesta. Lo van a mantener en el club. Es una locura pensar que a los 18 va a jugar. Le quieren dar un recorrido bien diseñado, con etapas, fases. Es el recorrido correcto. Y es bastante más largo. No es de un año a otro. No va a ser el nuevo Claudio Bravo a los 19 años. Han apostado por él y le van a dar una formación. E invertirá en él. Lo van a ubicar en el sitio adecuado. Puede jugar en reservas o cederlo. Hay mil maneras. Pero tendrá dedicación.

Usted nombró a Cortés, ¿está al tanto de lo postergado que está en Colo Colo?

No lo sé. Lo que sí tengo claro es que si Cortés no sale rápidamente de Chile su evolución será más lenta. Sé que hay interés en Europa. Me han llamado de Portugal, España y Alemania preguntándome por él. La competición chilena es muy floja como para marcar una diferencia. En Europa, te quita o te da. Si lo haces bien, serás un buen futbolista. Por eso no hay que olvidar lo que ha hecho Claudio Bravo.