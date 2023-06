La titularidad de Claudio Bravo le genera un terremoto al Betis y a Manuel Pellegrini

Por más que su futuro en la Selección sea incierto, como ha dejado entrever Eduardo Berizzo después de la decisión del golero de privilegiar las vacaciones en desmedro de los últimos amistosos de la Roja, en el Betis no hay discusión posible respecto del aporte de Claudio Bravo. A los 40 años, el guardameta chileno parece más firme que nunca en el club, que le extendió el contrato por una temporada, en una ostensible muestra de confianza.

Bravo está más vigente que nunca. Lo comprueba que Manuel Pellegrini le haya devuelto la titularidad después de superar algunos problemas físicos y que el histórico meta chileno haya respondido a la altura del desafío. El problema es que no todos quedaron contentos con la decisión y, de la mano de esa circunstancia, el club andaluz puede vivir un auténtico terremoto.

Se quiere ir

El portugués Rui Silva ocupó la puerta del Betis mientras Bravo no estuvo en condiciones. Hasta ahí, el luso estaba feliz. Sin embargo, cuando el chileno retomó el lugar, ya no lo estaba tanto. A los 29 años, sobre todo considerando que se trata de un seleccionado de su país, quiere jugar más seguido. Y lo hace notar. Pellegrini, en todo caso, no se ha inmutado y ha privilegiado su criterio y, por cierto, a Bravo.

En ese escenario, el europeo ya está perdiendo la paciencia. Y, según la prensa española, derechamente quiere irse del club. “El seguimiento, desvelado esta semana, al ‘Guante de Oro’ del último Mundial sub 20, Sebastiano Desplanches, ha coincidido con la filtración desde el entorno de Rui Silva de su malestar por la renovación de Bravo y, más allá de eso, por la política de rotaciones impuesta por Manuel Pellegrini. El luso entendía que su coexistencia con el veterano cancerbero de Viluco sería efímera, pero, de no haber cambios, serán tres temporadas compartiendo arco con el chileno en una proporción que ha ido reduciendo sus minutos y sus partidos (300 y 4, respectivamente)”, expone el medio Estadio Deportivo, afincado en Sevilla.

Manuel Pellegrini, en un duelo del Betis (Foto: AP)

Y continúa. “Para el ex del Granada, el ‘Ingeniero’ lo quitó del equipo cuando mejor estaba y, aunque el gran rendimiento de Claudio es innegable, ese ostracismo en las seis últimas jornadas puede haber sido una de las causas de que no entrase en los planes del nuevo seleccionador portugués, Roberto Martínez, que le dio esperanzas al visitarlo a él y William Carvalho para hablarles de su proyecto”, profundiza.

Tiene ofertas

Rui Silva es un meta cotizado en el primer mundo futbolístico. Por eso, propuestas no le faltan. El mismo medio cita que, según TNT Sports, tiene en sus manos una oferta de la Roma para cambiar de aires y encontrar la continuidad que necesita. El Porto también lo tiene en sus planes.

De acuerdo a la misma versión, el club no tiene constancia de la existencia de clubes interesados en el golero ni de su descontento, aunque las puertas de salida están abiertas si hay ofertas que se superen los US$ 15 millones.