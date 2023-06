El proyecto suma cuestionamientos: el complejo escenario de Gustavo Quinteros y Colo Colo tras el fracaso en la Copa Libertadores

La eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores significó un duro golpe para la dirigencia y para Gustavo Quinteros. A pesar de tener un grupo, en teoría abordable, los albos apenas pudieron ganar un solo encuentro y dijeron adiós aun dependiendo de sí mismos para avanzar. Este nuevo fracaso deja en una situación incómoda al DT, quien en este semestre ha tenido varios problemas con el plantel y los resultados no lo han acompañado.

El no ganar ayer a los albos les costó los US$ 300 mil por victoria que da la Libertadores y el millón 250 mil por no avanzar de fase. Solo deberán conformarse con los US$ 500 mil por llegar al repechaje para los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a América Mineiro de Brasil. Esta situación obviamente incidirá en lo que ocurra de aquí para adelante.

La justificación del estratega no dejó de llamar la atención. “A ver, la historia no sé… Hace mucho que no se avanza en la Libertadores, los equipos chilenos no clasifican a la siguiente fase, no es un fútbol que todos los años llegue tan lejos en la Libertadores”, afirmó el exzaguero.

“Fracasa el que no trabaja”, prosiguió, a la vez que explicó que “nosotros trabajamos todo el tiempo, generamos situaciones, hoy superamos al rival todo el partido. No alcanzó y hay que ser más precisos, más eficaces, tratar de mejorar eso”.

Por su parte, Alfredo Stöhwing, el presidente de Blanco y Negro, aseguró entender la molestia de los fanáticos. Pidió tiempo para seguir adelante con el proyecto. “Ahora hay que ponerse a pensar en la Sudamericana. El hincha me gritonea con cierta justicia, porque se desahoga, pero uno tiene que tener calma y seguir haciendo las cosas bien. Las cosas no se obtienen de un momento a otro”, señaló. “Si uno tuviera más recursos por supuesto que todo sería más fácil. Por lo tanto, hay que combinar los factores de recursos, disponibilidad de jugadores, de cupos, lesiones. Hay muchos factores a analizar. No hay que precipitarse, hay que trabajar con visión a largo plazo. Hace muchos años que viene pasando esto en el fútbol chileno y estamos inmersos en eso”, cerró.

Horas ante del partido ante Deportivo Pereira, el directorio de Blanco y Negro ya había ratificado la decisión de cerrar el plantel con la llegada de Pablo Parra. El futbolista proveniente del Puebla de México ya se había realizado los exámenes médicos hace varias semanas y estaba a la espera de la confirmación para sumarse al menos hasta fin de año. “Hay una aprobación por Pablo Parra, pero falta conversar algunas cosas para llegar a un acuerdo total”, expresó ayer el gerente deportivo Daniel Morón.

Quinteros se había encargado de decir en las semanas previas que, independientemente de lo que ocurriera ayer frente al conjunto colombiano, su intención era concretar el arribo de más refuerzos para el segundo semestre y ojalá abrochar la llegada de un delantero. Sin embargo, ese ferviente deseo chocó con la mirada de la dirigencia, que no tiene en sus planes invertir en otro jugador en esa posición, lo que quedó ratificado en la cita. Peor aún, la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores no hizo más que ratificarlo.

No a otro delantero

Hace un mes, el deseo del estratega era buscar una fórmula para deshacerse de Darío Lezcano. El DT había tenido algunos encontrones con el paraguayo, quien a su vez, no estuvo en su mejor forma física en este semestre. Sin embargo, el exseleccionado guaraní tiene contrato hasta diciembre de 2024, lo que dificultó cualquier posibilidad de rescisión anticipada del vínculo. De hecho, no aceptó la propuesta de pagarle hasta fin de año.

Frente a ese escenario, la opción de sumar a un nuevo centrodelantero es nula, más allá de los evidentes problemas de finiquito que han mostrado a lo largo del semestre. El santafesino deberá resignarse. Asimismo, hubo una conversación del cuerpo técnico con el goleador, quien quiere quedarse para tener una revancha. “Hablamos ayer (martes) con Lezcano, él está entrenando y haciendo doble turno y fortaleciendo la pierna. Está mucho mejor. Está concentrado y convocado. Espero que si le toca jugar lo haga de la mejor manera”, expresó el miércoles el estratega, en un evidente cambio de tono en relación que lo venía mostrando.

No obstante, el mundialista boliviano volvió a la carga después de la eliminación en Copa Libertadores y de la pésima producción en ataque exhibida. “Nos falta esa confianza de estar más tranquilos. Fallamos goles abajo del arco. Tenemos que seguir trabajando e incorporar un jugador que pueda reforzar esa zona”, expuso.

Sin embargo, la decisión está tomada. “Armamos un plantel con el objetivo de clasificar en la Libertadores, pero tuvimos muchos percances con lesiones. El plantel ahora está bastante completo”, sentenció Morón.

Por otro lado, en sectores del directorio hay un grado de disconformidad por cómo ha manejado ciertos episodios. Hubo diversas situaciones que han tensionado el vestuario. Los cruces con Lezcano y el castigo a Brayan Cortés fueron los puntos más álgidos. En este mismo caso, hay discrepancias en relación a la severidad de la sanción que le impuso al iquiqueño en comparación con la situación de Jordhy Thompson, quien gozó de muchas más oportunidades, a pesar de la gravedad de los hechos en que participó. Eso sí, según la interpretación del cuerpo técnico y de Quinteros, lo del meta fue un hecho que directamente afectó a sus compañeros y rompió los códigos.

El estratega finaliza su vínculo con el Cacique en diciembre, pero hasta ahora nadie se ha acercado a proponerle la renovación. También hay un desgaste que se ha ido evidenciando particularmente este año, lo que podría significar el término del ciclo en diciembre. Aún le quedan tres frentes al Cacique y el objetivo principal es buscar el bicampeonato. Sin embargo, con este escenario no será fácil acercarse a estos objetivos.