Niemann y Pereira sufren durante la segunda jornada del LIV Gol de Andalucía

Joaquín Niemann y Guillermo Pereira dejaron atrás su participación en el US Open y se adentraron en Andalucía para disputar la primera competencia desde que el LIV Golf firmara la paz con el PGA Tour. Los nacionales, durante la jornada de este viernes, tuvieron una buena primera ronda con el equipo Torque. No obstante, durante este sábado no pudieron mantenerse en la línea de lo realizado.

Joaco, que es capitán de su equipo, arrancó la fecha en el séptimo lugar, después de completar una tarjeta de 70 impactos (-1), ubicándose a un golpe de los líderes. El oriundo de Talagante tuvo gran arranque gracias a un birdie en el segundo hoyo. Sin embargo, no tardó mucho en sufrir con los bogeys. Sumó en su tarjeta en el cuarto, sexto, octavo y noveno. Finalmente, recortó distancia con un birdie en el penúltimo. Así, se situó en la vigesimoprimera posición, con +1 en su papeleta.

En la misma ubicación se colocó Mito (+1), que inició la jornada decimoquinto, igualando el par en la cancha. En el inicio, el Hijo Ilustre de Pirque enlazó dos birdies seguidos. Parecía que iba lograr escalar en la tabla y acercarse a los líderes, pero presentó problemas en el cierre. En el duodécimo hoyo, Pereira sufrió un doble bogey después de nueve golpeos bajo par. Parecía arreglarlo con un birdie en el siguiente, pero tuvo dos bogeys en el 15 y en el 18.

El líder de la competencia es el estadounidense Brynson DeChambeau, con -9 en su tarjeta. En tanto, sus perseguidores son sus compatriotas Talor Gooch (-8) y Brooks Koepka (-6).

Terceros por equipos

De todas formas, la actuación de ambos, junto a la del español David Puig y el colombiano Juan Sebastián Muñoz, permitió que Torque GC se posicione tercero en la competencia por equipos. La escuadra de los hispanohablantes suma -8 en su papeleta, dos más que los líderes RangeGoats y Crushers (-10).

Como Puig en la jornada pasada, Niemann quedó fuera de la suma de su equipo. Solo sus primeros tres golpeos contaron para su elenco.

La competencia continuará ese domingo, con la tercera y última ronda. Este domingo, en el Real Club Valderrama, se dará fin al certamen. La semana siguiente se realizará un nuevo evento del LIV Golf, en Londres.