Ahora van por el tenis: ATP reconoce conversaciones con Arabia Saudita para concretar acuerdo de inversión

Un histórico acuerdo es el que están cerca de firmar la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, luego que este domingo Andrea Gaudenzi -presidente de la entidad deportiva- reconociera que ha mantenido “conversaciones positivas” con el PIF (por sus siglas en inglés).

El organismo árabe pretende ingresar al tenis tal como ya lo ha hecho con otras disciplinas como el fútbol, en donde compró el año recién pasado al Newcastle de Inglaterra por 300 millones de libras (330 millones de euros), y el golf con la instauración del circuito LIV, el que fichó a algunos de los mejores especialistas del mundo con premios millonarios.

De todas maneras, cabe mencionar que esta última incursión del PIF no estuvo exenta de complicaciones: en un comienzo el PGA vetó a los golfistas que se unieron al LIV, hasta que hace unas semanas ambas entidades acordaron fusionar los proyectos.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP. Foto: Tennis.com.

El mandamás de la ATP comentó que el acuerdo pretende desarrollar infraestructuras, eventos y nuevas tecnologías para el tenis, aunque haciendo hincapié en que los nuevos inversores deben tener claro que “hay que respetar la historia del deporte y el producto”.

En ese sentido, el ex tenista italiano agregó que es primordial “preservar algo que es sagrado, las reglas del deporte. Esto no es un videojuego, no es una película”, señaló de forma categórica.

Un primer paso del inminente acuerdo involucraría el traslado de las próximas Next Gen Finals, torneo que reúne a los mejores jugadores sub 21 del mundo, a la ciudad saudí de Yeda luego de disputarse desde su inicio en 2017 en Milán, Italia.

Mientras se espera un anuncio oficial, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) ya firmó con el fondo de capital británico CVC, que permitirá la inversión de 150 millones de dólares en el circuito.

En tanto, la Federación Internacional de Tenis (ITF) estuvo cerca de trasladar las Finales de Copa Davis desde Madrid y Málaga en España a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.