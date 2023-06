Insólito: hincha viaja dos mil kilómetros para ver el debut de Messi en Inter Miami, sin saber que la Pulga estaba de vacaciones

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami causó un impacto inmediato. Y es que el arribo a la MLS, la principal competencia futbolística de Estados Unidos, un país tradicionalmente lejano al deporte pero con un incipiente desarrollo, generó una revolución.

En el territorio norteamericano se vive una locura por la pronta llegada del transandino. Miles de hinchas, no solo del cuadro de Florida, están emocionados por el fichaje del rosarino, quien se encuentra de vacaciones en su país natal tras finalizar la temporada.

En ese sentido, durante la jornada de este sábado, ocurrió una situación insólita que involucra a un fanático del argentino. El Philadelphia Union vapuleó a la nueva escuadra de Messi, por 4-1, sin embargo, la situación que se llevó los reflectores ocurrió en las gradas.

Un fan viajó casi 2.000 kilómetros y recaló hasta el Subaru Park con ilusión de ver a la Pulga. No obstante, el hincha no se enteró que el astro no se encontraba convocado para el duelo, ya que se encuentra de vacaciones en Argentina. “Viajé 1.200 millas para ver al mejor de todos los tiempos”, se leía en el cartel del hincha, con una imagen de un balón de fútbol y una cabra. La imagen del animal, sobre todo en términos deportivos, es utilizado para hacer referencia a más grande de alguna disciplina (GOAT o Greatest Of All Time, en inglés).

La imagen del fan fue captado por la transmisión oficial del partido. Él, con una notoria cara de decepción, se observó por las pantallas del estadio y botó su pancarta. Las cuentas oficiales del Philadeplhia Union no perdieron la oportunidad y le dedicaron un sarcástico mensaje de despedida.

Messi, en Rosario

Mientras el fanático esperaba por el argentino, Messi, en el día de su cumpleaños 36, fue uno de los invitados estelares en el partido de despedida en homenaje a Maxi Rodríguez, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Recibió una ovación al ingresar al recinto deportivo y se divirtió en el campo, anotando tres golazos: “Es un día hermoso para estar acá. Hacía mucho tiempo que no pasaba un cumpleaños en Rosario, con mi familia, mis amigos. Es el primero siendo campeón del mundo. Es especial”, señaló el zurdo, que este domingo también estará presente en la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera.

“Hoy es un día soñado. Es un sueño, una película. Me llevo este recuerdo en el corazón... Me hicieron pasar una noche inolvidable. No alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. También le quiero agradecer a Leo (Messi) por venir acá el día de su cumpleaños y a su familia por dejarlo venir para pasar un momento conmigo. Gracias a todos los leprosos”, señaló Rodríguez ante más de 40 mil personas que asistieron al último partido de su carrera.

El tan ansiado debut del argentino se dará el 21 de julio ante el Cruz Azul, en un encuentro válido por la Leagues Cup, un torneo enfrentará a equipos de la MLS y la Liga MX. El duelo ya cuenta con las entradas vendidas, lo que demuestra la emoción que genera la presencia del ‘10′ de la Albiceleste.