¿Compañero de Lionel Messi?: Igor Lichnovksy es ofrecido al Inter Miami

Igor Lichnovsky busca club. Después de un año militando en Tigres, su salida es un hecho. Es por eso que el exdefensor de Universidad de Chile está en búsqueda de un equipo para disputar la siguiente temporada. El zaguero, que disputó 35 encuentros en la campaña pasada y se coronó como campeón en el Torneo de Clausura, deberá abandonar el cuadro mexicano ante la necesidad de reducir la cantidad de extranjeros en la plantilla.

Lichnovsky ya no es considerado por el estratega Robert Dante Siboldi. Incluso, todo indica que no será parte de la convocatoria para el duelo contra el Pachuca que definirá al Campeón de Campeones, este domingo.

El zaguero es cotizado en el fútbol norteamericano y ha sido sondeado por algunos elencos. De hecho, podría cruzar la frontera para recalar en la MLS, pues se dio a conocer la información de que el defensor fue ofrecido al nuevo club de Fútbol Messi revela detalles de su tormentoso paso por el PSG: “Hubo un quiebre”, el Inter Miami.

¿Destino MLS?

El chileno completó una correcta temporada en Tigres, lo que generó interés en un viejo conocido, el Cruz Azul. Entre 2018 y 2020, Lichnovsky disputó 72 encuentros con la Máquina. Los Cementeros tenían interés en hacerse nuevamente con los servicios del jugador de 29 años, sin embargo, su destino podría estar en el fútbol estadounidense.

Según consignó el periodista Nahuel Ferreira, el nacional fue ofrecido al cuadro donde milita el astro transandino. No obstante, su llegada no es del todo bien recibida dentro del conjunto de Florida: “El defensor chileno Igor Lichnovsky busca un nuevo destino ya que no formará más parte del primer equipo de Tigres, fue ofrecido a varios clubes, entre ellos Inter Miami de la MLS y también a Cruz Azul pero en La Máquina no hay unanimidad en el club para avanzar por él”, señaló en su publicación.

Aún no existen más detalles sobre su posible arribo al Inter Miami. De todas formas, en caso de que la operación se lleve a cabo, el defensa se convertirá en el cuarto chileno que comparte camarín con Messi. ¿El resto? Los pilares de la Generación Dorada: Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo.