Igor Lichnovsky: “Dirigencialmente hay un desorden de ideas en la U”

Igor Lichnovsky (28 años) no se olvida de Universidad de Chile. El defensa formado en el club estudiantil sigue con preocupación la grave crisis de la institución que lo acogió cuando era pequeño. Tampoco se olvida de la selección chilena, de la que le gustaría formar parte nuevamente. Sin embargo, su presente es el Tigres de México, equipo con el que va quinto en el Torneo de Apertura, una campaña que lo tiene muy ilusionado. Pese a su ajetreada agenda, el zaguero nacional se hace un tiempo para conversar con La Tercera.

¿Cómo ha sido su temporada en Tigres?

El torneo pasado quedamos fuera en semifinales, pero este año vamos por el campeonato. Hasta ahora, vamos bien. Uno saca las conclusiones al final del campeonato, pero por el momento estamos en los primeros lugares y he jugado prácticamente todos los minutos posibles.

¿El fútbol mexicano está sobre el chileno?

Fuera de las grandes ligas a nivel mundial, considero que cada liga tiene algo que la identifica y, a veces, hace resaltar más que otras. Acá veo futbolistas que, a veces, vienen de romperla en Argentina, Europa u otros países, pero acá, en México, no logran lo mismo, porque es diferente. Por esto, pienso que la liga chilena no es mejor ni peor, sino que también tiene su nivel, pero la diferencian otras cosas que, cada cierto tiempo, la vuelven más atractiva.

¿Cómo es la vida en México? ¿Le preocupa la inseguridad? ¿Ha sido tema para Ud.?

Me gusta mucho. Es muy parecida a la cultura chilena, aunque siempre tienen sus diferencias. La seguridad depende de muchos factores. En mi caso, gracias a Dios y los cuidados que tenemos, no nos ha pasado nada que tengamos que lamentar. Creo que Monterrey, Nuevo León es bastante seguro si tienes tus cuidados.

¿Tiene amistad con los otros chilenos de la liga mexicana?

Con todos hay cariño y tenemos los contactos. De vez en cuando nos saludamos. Por ejemplo, para mi cumpleaños pude ver a algunos en Ciudad de México. El torneo mexicano está siendo muy rápido y corto por el Mundial de Qatar, entonces dificulta viajar, pero una llamada con alguno nunca está demás. Con el que más amistad tengo es con Víctor Dávila, que está en el León.

¿Qué tal fue su experiencia en Al Shabab y en el fútbol árabe? ¿Es competitivo o es un mercado que atrae más por lo económico?

Buena. Tiene cosas atractivas que a la vez la vuelven bastante competitiva. Creo que pueden mejorar mucho en cuanto a la táctica y educar futbolísticamente desde una edad más temprana. Sobre el poder económico que tienen, les permite que, generalmente, tengan grandes jugadores del mediocampo hacia adelante, porque pueden alinear siete u ocho extranjeros. Y eso, sin duda, la vuelve competitiva, entretenida, atractiva y con muchos goles .

¿Siguió las Eliminatorias para Qatar 2022? ¿Qué le pareció el nivel de Chile? ¿Cree que es el fin de la Generación Dorada?

Por supuesto que uno sigue los partidos de la Selección. Personalmente, amo mi país. Culturalmente, es algo fuerte lo que siento. Entonces, no solo en el fútbol, sino que en todo quiero que le vaya bien o se hable bien de Chile. Con respecto a las Eliminatorias, el fútbol es impredecible. Creo que lo hicieron bien, porque dieron lo mejor que tenían.

¿Ha hablado con Eduardo Berizzo?

No he hablado con Berizzo, y por supuesto que uno siempre está dispuesto y quiere representar al país.

¿Hay recambio para la selección chilena?

Pienso que en el tiempo que a mí me ha tocado experimentar, siempre ha habido recambio. Y creo que es natural que ahora también exista. Lo importante va en alguien que sepa manejarlo y se atreva a llevar la transición en los tiempos necesarios.

¿Está en deuda el fútbol chileno en materia de formación?

Cuando hablaba con algunos entrenadores de fútbol joven sí veía buenas intenciones, ganas de crecer y llevar a los jóvenes al siguiente nivel. Hoy no tengo esas conversaciones, pero creo que, al menos, sí está mejor que cuando a mí me tocó ser cadete.

A sus 28 años, ¿qué metas le quedan por cumplir? ¿Está conforme con su carrera?

Soy alguien que se deja guiar, vive, y en el camino voy dando lo mejor de mí. Así he conseguido varias metas y logros, así que seguiré de la misma manera, porque creo que si doy lo mejor de mí a esta carrera, nunca me sentiré disconforme.

¿Qué opinión tiene sobre la crisis deportiva, económica e institucional de la U, el club que lo formó? Lleva cuatro años peleando el descenso y no logra levantar, ¿por qué?

A los futbolistas siempre mi respeto, porque para estar donde están, no ha sido fácil, así que creo que no pasa por ellos. Creo que, dirigencialmente, hay un desorden de ideas, poco acuerdo y poco dinero disponible. Es algo que la U, generalmente, ha tenido, pero hoy esos problemas han hecho que nuestro club pierda mucho. En la cancha se sufre, pero los problemas empiezan de arriba.

¿Está mal manejada la U? ¿Qué le produce verla tan lejos de la pelea por los títulos y complicada con el descenso?

Hay muchos sentimientos. Siempre he dicho que parte de mis valores me los sembraron en el club. Estuve en cadetes de la U desde mis 10 años. Viví en la casa del jugador, en medio de muchas necesidades y también de lindos tiempos. Quedas marcado. Y cuando a la distancia ves que está en un mal momento, es como con la familia, uno piensa en un impulso cómo puede ayudar. Anhelo que nuestros caminos se vuelvan a juntar. Y si no es dentro de la cancha, quizás fuera de ella pueda aportar.

¿Tiene contacto con jugadores de la U o con funcionarios? Si es así, ¿qué le comentan sobre lo que pasa en el club?

Sí. Claro que tengo contacto con personas del club. Lo mismo que me pasa a mí... Todos quieren ayudar, nadie quiere que la U esté mal, pero no es fácil. Lleva tiempo y se necesita que las personas que están sientan algo por la U.

Hace poco subió un video ayudando a personas de escasos recursos en México, ¿qué lo motiva a hacer eso?

Más que motivar, me inspira la vida de Jesús. Es complejo vivir en contra de todo el prejuicio que existe. Por eso digo que sigo a Jesús y que no pertenezco a algún tipo de religión, sino que tengo una relación con Dios. Me inspira su forma de vivir, su amor incondicional, sin acepción de personas. También la cantidad de pruebas históricas que existen de su vida. Por eso, he descubierto una pasión en aprender y estudiar los libros antiguos, no solo la Biblia, pero ha sido ahí donde he encontrado la mayor cantidad de fundamentos coherentes y pruebas racionales para creer lo que dice.

¿Asiste a la iglesia?

Uf, depende lo que entienda cada persona por Iglesia. La palabra Iglesia que viene del griego Eklessia refiere a un grupo de personas que se aparta de las labores cotidianas para reunirse y hablar de Dios. Entonces, bajo esa descripción, la respuesta es sí. Me junto en plazas, salones, casas, en la calle, en templos, etc., para compartir y hablar de Dios, pero, personalmente, me gusta hacerlo de una manera más creativa, y orgánica, que se dé. Y si no, no pretendo andar convenciendo ni persuadiendo a nadie.

¿Cómo se organiza para que sus otras actividades personales no se topen con sus obligaciones como futbolista profesional?

Me organizo como cualquier persona normal. Ya son muchos años, y en el tiempo uno aprende a ser organizado y, sobre todo, por mi profesión, a cuidar el descanso, la alimentación y el entrenamiento extra.