Golea la UC y celebra la U: Católica aplasta a La Serena y le da una mano al archirrival

Universidad Católica golea y su archirrival le da las gracias. En una nueva muestra de su mejoría, la UC aplasta a Deportes La Serena por 4-0, en un resultado que festejan en Coquimbo, en Antofagasta y especialmente en La Cisterna. La victoria del cuadro de Ariel Holan le da una mano grande a la U, que está inmersa en una estresante pugna por evitar el descenso (una vez más).

Se trataba de un partido que generaba la atención no solo en los hinchas papayeros y cruzados, porque en la recta final del campeonato hay mucho en juego, en particular para los de Pablo Marini, en la lucha por la permanencia. Indirectamente, el tetracampeón nacional podía ayudar a los azules, que tiene al fantasma de la B soplándole en la nuca. Club de Deportes requería mostrar algo muy distinto, ya que sus antecedentes son lapidarios: el peor local de la liga (llegó con 12 puntos en 12 partidos) y una de las vallas más batidas (40 goles en contra, hasta el inicio de la fecha).

La UC de hoy se parece mucho más a ese equipo que tenía Ariel Holan en 2020. Con más trabajo y una mayor mecanización de movimientos, los estudiantil han tenido una sostenida alza en su rendimiento. Repitieron el equipo que ganó con autoridad el Clásico Universitario, salvo por el ingreso de Montes por Orellana.

El arranque de Católica fue halagüeño, creándose varias ocasiones de gol. Se encontró con unos espacios inusitados para avanzar, considerando que el rival necesita puntos para salir del fondo. Resulta llamativo, a lo menos, que La Serena haya planteado una defensa tan débil con el momento que atraviesa. Cada pasa atrás buscando a Zacarías López era un riesgo latente, porque el golero no estuvo fino con los pies. En el primer cuarto de hora, perdieron sus chances Pinares, Isla y Fuenzalida. El gol estaba al caer.

En los 19′, llegó la apertura de la cuenta con un testazo de Clemente Montes, quien desvía exitosamente un remate de zurda de César Pinares. Segundo gol seguido del juvenil, tras convertirle a la U en la jornada anterior. Con lo que sucedía en la cancha, era cuestión de tiempo el 1-0. Pero, con la desventaja, La Serena despertó y salió del letargo. Atacó principalmente por su banda derecha e inquietó más de una vez al eficiente Matías Dituro, que respondió ante cada acercamiento granate.

Cuando la Católica tenía espacios libres hacia adelante, sonaba la alarma de gol. Si hubiese estado más fina en la puntada final, el resultado hubiera sido aun más expresivo (sí, aun más). En los 38′, llegó el 2-0, obra del Chapa Fuenzalida, con un remate bajo luego de una horrible salida local. Los cuantiosos errores defensivos de La Serena explican, en parte, por qué están peleando por no descender.

Los cambios que introdujo Marini para el complemento no resultaron. El encuentro no cambió respecto al periodo inicial. La UC falló ocasiones en el área papayera, mientras que La Serena no corrigió las grietas defensivas. Y cuando se acercó a la portería de Dituro, el ex Celta de Vigo se erigió como la garantía que es. El duelo terminó como expresión de fuerzas en los 56′, con el tercero de los cruzados. Una tijera de Fernando Zampedri, el artillero del torneo, aumentó los guarismos con justicia.

Hacia la media hora final, Holan determinó dosificar y hacer cambios, proyectando el nutrido calendario que se avecina para su escuadra. La UC bajó un cambio, no obstante estiró las distancias. En los 74′, nuevamente Fuenzalida es quien anota, con un cabezazo, para constituir la goleada. El resto del partido sobró.

Católica, que otra vez mantiene su arco en cero, alcanza los 33 puntos y se mete de lleno en la pelea por un lugar en las copas de 2023 (y tiene un partido menos, ante Unión Española). En las antípodas está La Serena, que se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla, con una diferencia de gol que merma sus posibilidades (-20). Indirectamente, y pese a su descafeinado empate con Coquimbo Unido, fue una fecha para la U.

Ficha del partido

La Serena 0: Z. López; J. Buss, E. Ferrario, L. Alarcón, L. Díaz; A. Cáceres, C. Erbes (63′, M. Ramírez), L. Carreño, S. Dittborn (46′, C. Jorquera); J. Cavallaro (46′, F. Andrada) y H. Suazo (63′, R. Paredes). DT: P. Marini.

U. Católica 4: M. Dituro; M. Isla (75′, R. Rebolledo), B. Ampuero (78′, T. Asta-buruaga), G. Kagelmacher, A. Parot; C. Pinares, I. Saavedra (63′, J. Leiva), L. Aued; J. P. Fuenzalida (75′, F. Orellana), F. Zampedri y C. Montes (63′, G. Tapia). DT: A. Holan.

Goles: 0-1, 19′, Montes, desvía de cabeza un zurdazo de Pinares; 0-2, 38′, Fuenzalida, tiro bajo tras una mala salida local; 0-3, 56′, Zampedri, de tijera en el área chica; 0-4, 74′, Fuenzalida, cabezazo tras pivoteo de Tapia.

Árbitro: J. Lara. Amonestó a Díaz, Alarcón, Suazo (LS).

Estadio La Portada, La Serena. Asistieron 6.379 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.