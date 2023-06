Messi revela detalles de su tormentoso paso por el PSG: “Hubo un quiebre”

Los últimos dos años de la carrera de Lionel Messi han tenido de todo: una dolorosa salida del Barcelona, el que hasta ese entonces era el club de toda su vida profesional; una inolvidable Copa del Mundo con Argentina y un paso por Francia que acabó entre polémicas. La Pulga está de vacaciones y se alista para su nuevo desafío, el Inter Miami, de la MLS.

Preparando esta nueva etapa en su exitosa carrera, Messi reflexionó sobre estos últimos años. Primero, habló de los factores que influyeron para fichar por el PSG tras su salida del conjunto catalán: “Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario. Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que pudiera llegar a ir. Por eso decidí venir”, dijo en un adelanto de una entrevista que dio a BeIN Sports.

Sin embargo, el rosarino reconoce que la adaptación fue complicada no sólo para él, sino que para toda su familia: “La adaptación fue muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario, fue difícil adaptarse al cambio, llegar tarde, no tener pretemporada. Adaptarme a una nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad, a la cual fue muy difícil adaptarme al principio para mí y toda mi familia”.

Un quiebre con los hinchas

Las cosas no resultaron como Messi esperaba. Los pocos éxitos deportivos del equipo y un polémico viaje a Arabia Saudita en mayo tensionaron la relación con los fanáticos de la institución, a tal punto que en los últimos compromisos en Francia lo abuchearon. “Sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, algo que no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y Ney. Sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más... es una anécdota”, declaró la Pulga.