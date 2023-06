Lionel Messi fue el invitado estelar en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario

El fin de semana futbolístico en Argentina será especial, porque dos históricos cuelgan los botines definitivamente. Si este domingo la jornada tendrá a Juan Román Riquelme como protagonista, hoy sábado fue el turno de Maximiliano Rodríguez. A dos años de su retiro profesional, el rosarino tuvo su partido homenaje en la cancha de Newell’s, el Estadio Coloso Marcelo Bielsa.

La fiesta de despedida de La Fiera incluyó la participación de personalidades vinculadas al club leproso y a la selección transandina. Uno de ellos fue Lionel Messi. En el día de su cumpleaños 36, el astro argentino se hizo presente en el evento, siendo un atractivo natural.

El recinto de Newell’s tuvo un lleno total: más de 40 mil espectadores le fueron a decir adiós al último gran ídolo de la institución, quien también se ganó un cariño transversal en el fútbol de su país por las actuaciones que tuvo en la selección, como cuando le anotó un golazo a México para avanzar a los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006, o haber convertido el penal decisivo en la tanda contra Holanda, para meterse en la final de Brasil 2014. El evento contó con varios shows y un partido muy amistoso. El resultado fue una anécdota: las figuras de los rojinegros se impusieron por 7-5 a las glorias del combinado argentino.

Varios estelares acompañaron a Maxi Rodríguez en su gran día. Estuvieron presentes Ariel Ortega, Justo Villar, Leonardo Ponzio, Gabriel Omar Batistuta, Ángel Di María, Esteban Cambiasso, Javier Saviola, Ezequiel Lavezzi, Fernando Gago, Gabriel Heinze y el propio Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo. En las bancas, el Tata Martino y José Pekerman junto a Hugo Tocalli.

Sin embargo, lo más esperado llegó sobre el final. Bajaron las luces del estadio, se encendieron las linternas de los celulares y apareció él: Lionel Messi, el flamante refuerzo del Inter Miami. Eso sí, el protagonista era el exjugador del Atlético de Madrid y el Liverpool.

“Muchas gracias a todos los que me están brindando este regalo. Es un día inolvidable para mí. Lo estoy viviendo con mis amigos, que hicieron un esfuerzo increíble para venir... No voy a hablar más para no llorar”, declaró Maxi. Cuando sí se emocionó fue cuando ingresaron al campo sus hijas, Alma y Aitana, quienes también participaron del juego. Rodríguez jugó el primer tiempo con la camiseta de Argentina y Leo Messi anotó un triplete.

“Hoy es un día soñado. Es un sueño, una película. Me llevo este recuerdo en el corazón... Me hicieron pasar una noche inolvidable. No alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. También le quiero agradecer a Leo (Messi) por venir acá el día de su cumpleaños y a su familia por dejarlo venir para pasar un momento conmigo. Gracias a todos los leprosos”, selló Rodríguez, en su último día con los botines de fútbol.