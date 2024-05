La Premier League tendrá campeón: el Manchester City va por el tetracampeonato

Día de definiciones en la Premier League. La liga más atractiva del mundo finaliza este domingo en su temporada 2023-2024, con toda la fecha jugada en simultáneo (los 10 encuentros arrancan a las 11.00 horas de Chile) y toda la atención estará puesta en Manchester y en Londres. El City y el Arsenal llegan a la última jornada con opciones matemáticas de ser el campeón. Eso sí, el elenco skyblue depende de sí mismo para quedarse con el trofeo.

Con 37 partidos disputados, los Ciudadanos lideran el campeonato inglés con 88 puntos (27 triunfos, siete empates y tres derrotas). Tienen una ventaja de dos unidades por sobre los Gunners (27 victorias, cinco igualdades y cinco caídas). Por lo tanto, con este escenario, el equipo de Pep Guardiola sería el monarca en el caso de vencer al West Ham United, en el Etihad Stadium. Un empate y hasta la derrota le alcanzaría, si es que el Arsenal no gana su partido (recibe al Everton, en el Emirates Stadium). Aspira a algo inédito: ser el primer club en ganar cuatro veces seguidas la liga inglesa.

“Queremos volver a experimentar ganar el título, pero hay que rendir y hacer algo para ganar. No quiero jugar pensando en las consecuencias. Más que nunca centrado en qué hacer para marcar goles”, declaró Guardiola en la previa, consciente de que está a un paso de ser el campeón. “Cuando llegas al último partido con opciones, has estado magnífico. La satisfacción del día después es grande. En el libro de historia del día siguiente, si ganas o no, hay una gran diferencia”, agregó el catalán.

El único que puede amagar la consagración del City es el Arsenal de Mikel Arteta, que aguarda por el milagro. El exclub de Alexis Sánchez tiene que derrotar a los Toffees y que el City no supere a los Hammers. Si se da el caso de que igualen en puntaje (empate mancuniano y triunfo londinense dejaría a ambos con 89 puntos), el campeón será el Arsenal por la diferencia de goles (61 contra 60). Así, podría ser el monarca después de 20 años.

Pese a que dependen de lo que suceda con el líder, el técnico español, exayudante de Guardiola, tiene fe: “Es una de las semanas más grandes para muchos de nosotros, y ciertamente ahora es el momento más importante. Estoy muy emocionado y no puedo esperar a que el domingo esté frente a nosotros, y soy muy optimista con el posible desenlace”.