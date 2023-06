Una revolución sin certezas: ¿Qué significará para Niemann y Mito Pereira el histórico acuerdo de paz entre el PGA y el LIV Golf?

Este martes el mundo del golf despertó revolucionado, aunque ni los fanáticos ni jugadores lo supieran. Tras una serie de reuniones privadas, los máximos dirigentes del PGA y los líderes del LIV Golf firmaron la paz y aceptaron unir sus fuerzas, reformulando una vez más a un deporte que ha vivido años convulsionados.

Pero lo cierto es que este acuerdo aún tiene más dudas que respuestas. Una publicación conjunta y posterior rueda de prensa de Jay Monahan, comisionado del PGA, no fueron suficiente para contener las preguntas que se hacen los protagonistas y los seguidores, porque es necesario insistir en que esta unión fue propuesta y aceptada por un puñado muy reducido de dirigentes. Ni siquiera Tiger Woods, el mejor de todos los tiempos o Rory McIlroy, la leyenda y vocero del PGA en sus momentos más complejos, supieron de la unión hasta que la noticia se apareció por todo el internet.

¿Se unirán las ligas?¿El LIV seguirá existiendo cómo tal? ¿Habrán competencias por equipos en el PGA? ¿Podrá sumar puntos para el ranking mundial la liga árabe? Son algunas de las dudas que quedan en el aire y que definirán el futuro de muchos golfistas, entre ellos Joaquín Niemann y Mito Pereira. Los chilenos jugaron sus cartas por el nuevo bando y en el corto plazo parecen los grandes ganadores.

Una declaración evidente, si se piensa que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita logró el gran objetivo que se propuso cuando creó el LIV en 2022: tener influencia en el futuro del juego. Sin ir más lejos, en esta nueva unión que existirá entre el circuito de los petrodólares, el PGA y DP World Tour, el cargo de presidente será ocupado por Yasir al-Rumayyan, el gobernador del fondo de riqueza saudí. De director general estará Jay Monahan, el mismo que hace unos meses dijo que sus entonces rivales eran “una monarquía extranjera que está gastando miles de millones de dólares en un intento de comprar el juego”.

¿Qué contempla este acuerdo?

Esta nueva relación, que comenzará a regir una vez que termine la temporada 2023, no fuzionará los circuitos ni mucho menos, sino que logrará que todos puedan coexistir y apoyarse para dar con un mejor producto. ¿Qué significar aquello concretamente? De momento, no está claro, porque el comunicado no especifica ninguna base o formato, es más, aclara abiertamente que todo se verá en el futuro.

“La nueva entidad trabajará para garantizar un calendario coherente de eventos que serán emocionantes para los fanáticos, patrocinadores y todas las partes interesadas”, dijo el PGA Tour en el anuncio, abriendo una ventana a que los tres circuitos sigan presentes en el calendario golfístico de 2024.

También se deja la ventana abierta a que las competencias por equipos se mantengan dentro de los torneos. “Llevaremos a cabo una evaluación exhaustiva de LIV Golf y determinaremos cómo integrar mejor el golf en equipo en el juego profesional”, explicó Monahan en una carta a los jugadores del PGA Tour horas después de confirmarse el anuncio.

¿Los jugadores del LIV podrán volver al PGA?

En dicho texto filtrado a la prensa, Monahan también plantea otra de las suposiciones que trajo este acuerdo: el retorno de los rebeldes al PGA. Algo que hace menos de una semana el legendario Jack Nicklaus comentó que no debería suceder: “No, no lo creo. Han tomado una decisión. Y eso está bien. No tengo ningún problema con ninguno de ellos”, fue su respuesta al ser consultado por un posible retorno.

Lo cierto es que pese a aquello, todo parece pavimentado para que Joaquín Niemann y Mito Pereira puedan volver a competir en el tour norteamericano. “Trabajaremos en cooperación para establecer un proceso justo y objetivo para cualquier jugador que desee volver a solicitar la membresía en el PGA Tour o el DP World Tour luego de completar la temporada 2023, de acuerdo con las políticas de cada Tour....Este es un esfuerzo complicado y se guiará por las reglas y regulaciones establecidas del PGA Tour”, expuso el comisionado a los actuales jugadores de su circuito.

¿Cómo fueron las negociaciones?

El proceso de cómo PGA y LIV pasaron de rivales judiciales a socios comerciales, sigue siendo un misterio y durante esta jornada fue abordado de manera muy escueta por los directivos del PGA. Lo que se sabe de momento es que estas conversaciones venían produciéndose desde hace siete semanas y que las disputas en tribunales fueron una instancia que les permitió ir uniendo distancias.

Monahan explicó que la mayor parte de la junta directiva del PGA Tour estaba al tanto de esto, aunque no quiso mencionar si los jugadores que la componen (Patrick Cantlay, Charley Hofmann, Peter Malnati, Rory McIlroy y Webb Simpson) formaban de ese grupo informado.

Situación que la prensa estadounidense informa que no fue tal. Diversos medios admitieron que los jugadores estaban en shock al enterarse de este cambio en el discurso del PGA y fue el mismo comisionado del PGA quien describió como “intensa” y “ciertamente acalorada” la reunión que tuvo con los golfistas en el campo del RBC Canadian Open durante la tarde del martes. Una situación totalmente entendible, si el mismo Monahan durante todo un año les estuvo pidiendo que rechazaran cheques millonarios para proteger la historia del golf.