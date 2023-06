Joaquín Niemann y Álvaro Morata comparten en la previa del LIV Golf Andalucía

Un invitado de lujo tuvo este jueves la jornada de ProAm del LIV Golf de Andalucía que se disputará desde Mañana en Valderramna. Hoy, en la actividad que reunió a golfistas profesionales y amateurs, Joaquín Niemann pudo compartir con una de las estrellas del fútbol hispano.

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata compartió los 18 hoyos del campo en compañía de Sergio García donde no pudo evitar los nervios por la experiencia. “Ha sido de locos jugar en Valderrama con Sergio, con amigos que he tenido. Estaba muy nervioso en los tres primeros hoyos, como si estuviese jugando la Champions. Soy un friki del golf y anoche me costó dormirme viendo vídeos”, compartió en la cuenta de Instagram de García.

“Para él jugar un ProAm es un pan de cada día pero a mí me ha hecho súper feliz”, agregó más adelante.

En la oportunidad, donde también acompañó a Víctor García, padre de Sergio, aprovechó para compartir algunos consejos con el futbolista. Y, aprovechando la ocasión, se fotografío en compañía de Joaquín Niemann, capitán del equipo Torque GC donde además está Mito Pereira.

Joaquín Niemann junto a Álvaro Morata.

Luego, tras el evento, profundizó en su experiencia. “Es mi primer ProAm, mi primera vez en Valderrama, así que, como lo he dicho muchas veces: estoy como un niño en Disneyland, sobre todo por estar con Sergio con Eugenio… He disfrutado una barbaridad. Me ha preguntado Sergio que si me había gustado el campo y en realidad, ni me he fijado. Estaba tan pendiente de no complicarme y de hacer las cosas bien, que he disfrutado jugando con ellos”.

“En los 3 primeros hoyos me temblaban las manos y todo. Es es difícil. Obviamente, cada vez que sacas a una persona de su zona de confort es difícil, luego ya me he puesto mejor a disfrutar. Que estaba muy nervioso porque Valderrama es un campo histórico y que jugar con Sergio, pues no se juega todos los días, así que estaba un poquito nervioso”, agregó.

Por cierto, Morata no fue el único futbolista que estuvo presente en el evento. También aparecieron en la lista el hispano Pablo Hernández, los ingleses Harry Maguire y Millner, además de Marcos Alonso.

Sobre el campo, Joaquín Niemann declaró que “había escuchado muchas cosas buenas de Valderrama y lo he comprobado”.

“Es mi campo favorito, lo conozco bien y todo lo que tú quieras. Pero eso no significa que voy a salir con seis golpes de ventaja” avisó García.

Por su parte Eugenio López Chacarra, declaró en la conferencia de prensa previa al torneo que “Andalucía es donde veranea mi familia y, además, como golfista es un lugar muy especial. Solo en la zona hay como ocho o nueve campos para practicar. Valderrama es uno de mis campos favoritos, el Augusta de Europa”.

Los elogios al campo también llegaron por parte del estadounidense Brooks Koepka. “Jugué nueve hoyos el martes y me di cuenta que es muy difícil de afrontarlo en cuanto no estás en la calle y creo que eso es una señal que distingue a los buenos campos”.